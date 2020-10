PSD își caută 'penalii' de pe listele pentru Senat și Camera Deputaților / VIDEO

Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat miercuri că toate listele candidaților pentru Senat și Camera Deputaților vor fi controlate astfel incat sa nu existe niciun candidat trimis in judecata.

„Am avut o sedinta de Consiliu Politic National si impreuna cu colegii mei am luat decizia ca pe listele PSD nu o sa candideze nicio persoana care este trimisa in judecata. In acest moment, toti presedintii de organizatii fac din nou un control al listelor ca sa nu existe cazuri. Daca exista cumva pe lista depusa , vom face adresa si va fi modificata la Birourile Electorale Judetene”, a declarat Marcel Ciolacu.