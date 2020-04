PSD și Pro România vor depune o lege cu măsuri 'imediate' pentru economie: Avem 27 de puncte în acest moment

Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri la DcNews că împreună cu Pro Romania lucrează la un proiect de lege cu măsuri care sa se aplice „imediat” în economie.

„Lucram impreuna la un proiect pe care dorim sa-l depunem, tot cu masuri economice, pe perioada imediata, avem vreo 27 de puncte in acest moment. Il avem in dezbatere la specialistii din partid si vom veni cu acest pachet sa-l depunem ca lege in Parlament', a declarat Ciolacu.

