Orașul israelian Netivot a fost lovit de rachete lansate de Hamas (video)

Media israeliene spun că trei rachete lansate de brigăzile Al-Qassam ar fi lovit zone din oraș. Serviciile locale de ambulanță au transmis că două reședințe au fost lovite, dar nu există pentru moment informații legate de eventuale victime.

Conform Jerusalem Post, din enclava controlată de Hamas au fost lansatae 30-40 de rachete spre orașul Netivot, marea majoritate fiind interceptate și doborâte de apărarea israeliană.

Cu o populație de peste 40.000 de persoane, Netivot se află între Gaza și orașul Beersheba.

Significant damage as a result of rockets falling on Netivot in the Western Negev

Incredible Interception from the Last Rockets Barrage into Netivot



No casualties were reported so far