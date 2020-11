Rădoi spune că se aştepta ca meciul cu Norvegia să nu se dispute

Slecţionerul Mirel Rădoi a declarat că se aştepta ca meciul România - Norvegia din Liga Naţiunilor să nu se dispute.

"Am fost surprins, dar sincer mă gândeam la o asemenea decizie pentru că în urmă cu câteva zile naţionala Israelului a ajuns în Norvegia şi nu s-a disputat acea partidă amicală şi mă gândeam că poate să urmeze aceste consecinţe legate de plecarea lor din ţară. Era dificil să dea o decizie cu trei zile în urmă, după care propria naţională să plece de acolo. În schimb, mă gândeam că poate fi reprogramat, dar am văzut regulamentul şi cred că în momentul de faţă nu se mai poate pune problema de reprogramare. Am început de aseară să ne gândim, să vedem ce idei putem aduce la nivel de grup pentru jucători, ca să nu se relaxeze în situaţia asta. În această seară, o parte a antrenamentului o să fie un meci între ei, pentru că din punct de vedere fizic ceea ce am pregătit în aceste zile trebuia ca în seara asta să fie risipă mare de energie, un antrenament cu intensitate ridicată şi atunci trebuie să acoperim ceea ce noi am pregătit pentru seara aceasta. Nu putem să avem o partidă oficială şi atunci vom încerca să facem un meci între noi. Este un avantaj fizic că nu mai jucăm astăzi, pentru că 90 de minute pe care le aveam diseară la instensitate ridicată, astăzi vom face numai 70 de minute şi poate reprezenta un avantaj cele 20 de minute pe care putem să le folosim pentru partida de la Belfast. Ne-am gândit ca durata antrenamentului să nu fie de 90 de minute, pentru că va fi şi o călătorie. În seara asta vom avea antrebament şi va fi şi mâine dimineaţă unul, iar timpul de recuperare va fi foarte scurt. Eu cred că din punctul ăsta de vedere poate fi un avantaj pentru noi", a declarat Rădoi, pentru frf.ro.

Întrebat dacă se teme de faptul că UEFA ar putea lua o decizie legată de meciul cu Norvegia care să nu fie favorabilă României şi care să-i afecteze pe jucători înaintea meciului cu Irlanda de Nord, Rădoi a răspuns: "Ne-am gândit la o astfel de problemă care să apară, dar deja am încercat să-i facem să înţeleagă importanţa partidei cu Irlanda de Nord. Oricum, pentru noi erau foarte clare rezulatele pentru aceste două partide, trebuia să avem victorii în ambele pentru a spera la poziţia a doua. În continuare rămânem cu aceleaşi speranţe, să câştigăm partida de la Belfast şi trebuie să ne concentrăm pentru acea partidă ca pentru o finală."

Meciul primei reprezentative cu Norvegia, care era programat duminică, în grupele Ligii Naţiunilor, nu se va mai disputa, după ce autorităţile norvegiene nu şi-au dat acordul ca echipa să facă deplasarea la Bucureşti, din cauza pandemiei de coronavirus.

Miercuri, România va juca împotriva Irlandei de Nord, la Belfast, ultima partidă din Grupa A a Diviziei B a Ligii Naţiunilor.