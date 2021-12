Radu Preda reacționează la decizia IICCMER de a-i face plângere penală la DNA: 'De ce această sesizare tardivă?'

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a anunţat, miercuri, că a depus o plângere penală la DNA în care solicită efectuarea de verificări în legătură cu cheltuirea sumei de 1,8 milioane lei din bugetul său pentru realizarea Memorialului "Închisoarea Tăcerii" Râmnicu Sărat.

Conform unui comunicat al IICCMER, decizia vine ca urmare a unui audit efectuat la institut de către Curtea de Conturi, pentru perioada de până la 31 decembrie 2019. Vizat ar fi Radu Preda, fostul președinte al Institutului, demis în ianuarie 2020 de către premierul de la acea vreme, Ludovic Orban.

De la Munchen, unde s-a preoțit, Radu Preda vine cu câteva precizări despre decizia actualei conduceri a IICCMER. Așa cum este și firesc, Preda ridică întrebarea de ce plângerea la DNA s-a făcut abia acum, la aproape 2 ani de la destituirea sa. Totodată, clericul mai întreabă și de unde apare dauna despre care vorbește actuala conducere a Institutului.

”Plângerea făcută recent de conducerea actuală a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) la Direcția Națională Anticorupție (DNA) privind o prezumată folosire inadecvată a banilor publici în timpul mandatului meu (aprilie 2014-ianuarie 2020) și având drept beneficiar proiectul de restaurare și valorificare memorială a fostei pușcării de la Râmnicu Sărat ridică o semă de întrebări, nu doar de natură juridică.

Prima întrebare: de ce această sesizare tardivă? Conducerea actuală a IICCMER a fost la curent cu toate acțiunile din perioada în care am condus instituția. Răspunsul: dincolo de eventuala prescriere a prezumatei fapte, momentul ales nu este deloc întâmplător. De doi ani de zile, IICCMER a blocat toate proiectele majore, de la săpăturile și căutările arheologice la noi sesizări penale, de la noua ediție a manualului de Istorie a Comunismului în România la dicționarul detenției feminine, de la prezența, via internet, în condițiile pandemice, în dezbaterea internațională la alte proiecte care, în anii anteriori, au adus în mod vădit plus valoare. Dincolo de atmosfera ostilă libertății de cercetare, actuala conducere a deturnat scopul IICCMER, suficient ar fi să ne gândim la tentativa de instrumentalizare a istoriei recente în scopuri vădit politice (cazul „Meleșcanu la Viena”). Confruntați cu aceste realități instituționale și ideologice, străine menirii IICCMER, a protestat, printre primele organizații și actori publici, Asociația Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR), dar nu numai.

A doua chestiune: în situația în care avizele și studiile, făcute în urma unei licitații care a avut loc înaintea venirii mele la IICCMER, pot fi oricând actualizate, nimic nefiind structural modificat, precum un traseu de autostradă, cheltuiala publică este minimală. De unde apare, așadar, dauna? Anunțul făcut de premierul Ciucă privind implicarea Guvernului pentru construirea/amenajarea la București, Timișoara și Râmnicu Sărat a unor muzee/ spații memoriale este cât se poate de încurajatoare. Concret, există, în sfârșit, orizontul real al unei finanțări. Pe durata mandatului meu, am cerut de mai multe ori, inclusiv de la Capitală, spații adecvate, așa cum, spre final, am avansat discuțiile cu Compania Națională de Investiții. Tocmai pentru a vedea dus proiectul la capăt. Afirmațiile mele pot fi verificate în memoria instituțională. Cât privește aceasta din urmă, este într-adevăr un act la limită penal ștergerea, prin finanțarea unui nou sait, inutil după ce cel anterior a fost actualizat cu doar câțiva ani înainte, de pe care lipsesc absolut toate referințele la activitățile IICCMER de la început și până în 2020/2021.

În fine, intenția mea de a reveni în Țară și situația deplorabilă în care a ajuns IICCMER a trezit unora, de o parte și de alta, speranțe, dar și spaime. Nu promit nimic, dar nici nu ameninț pe cineva. Ce pot afirma acum, în plină recuperare medicală, care sper să se încheie cât de curând, este altceva, dincolo de persoana mea: memoria recentă a fost, mai ales în ultimele luni, ideologizată, înregimentată politic și, mai grav, gestionată fără profesionalism. Desigur, ceea s-a distrus ar putea fi reparat, fie și parțial, așa cum proiectele amânate, reluate. În cazul unui gest de încredere, fără povara politicianismului – pe care în cei aproape șase ani nu am simțit-o nicio secundă –, sunt convins că putem, iarăși: cu realism, să vedem în 2024, la trei decenii și jumătate de la căderea simbolică a regimului comunist, o Românie recunoscătoare celor care au suferit pentru libertatea ei de azi, dar și matură, învățând, în sfârșit, din greșelile unei istorii atât de zbuciumate.”, precizează Radu Preda.

IICCMER a sesizat DNA în legătură cu cheltuirea unor fonduri de la bugetul de stat, în cuantum de 1.887.450 lei, utilizaţi pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă şi proiectare de specialitate în vederea realizării proiectului "Memorialul Închisoarea Tăcerii Râmnicu şi Centrul Educaţional privind Comunismul în România".

În perioada 2014 - 2017, IICCMER a demarat activităţi în vederea realizării proiectului, sens în care a efectuat cheltuieli "ineficiente" cu studii şi documentaţii la diferite faze de proiectare, fără a fi transpuse în lucrări de investiţii, se explică în comunicat.

Potrivit acestuia, în perioada 2017 - 2019, nu s-a efectuat niciun demers concret în direcţia derulării acestui proiect, iar în ianuarie 2020 certificatul de urbanism şi toate avizele obţinute erau deja expirate. Ca urmare, proiectul tehnic elaborat necesita actualizare, situaţie care impune cheltuirea suplimentară a unor sume consistente.

"Cu alte cuvinte, serviciile de consultanţă şi proiectare achiziţionate de IICCMER în anii anteriori nu au contribuit la atingerea obiectivelor propuse, iar documentaţiile rezultate din aceste activităţi nu au fost şi nu mai pot fi utilizate în forma achiziţionată pentru implementarea proiectului de investiţii în cauză. Prin urmare, aducem la cunoştinţa opiniei publice faptul că IICCMER a solicitat DNA efectuarea de cercetări în vederea atragerii răspunderii penale a persoanelor responsabile pentru prejudicierea bugetului de stat, cu ocazia utilizării acestor fonduri", se arată în comunicatul citat.