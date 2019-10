Radu Tudor: Revoluție internă la SRI!

Jurnalistul Radu Tudor spune că la SRI are loc o „revolutie interna la 30 de ani de la caderea comunismului”, plecand de la vestea ca SRI a renuntat la organizarea judeteana si infiinteaza 11 directii regionale de informaţii.

Vezi si: SURSE Paul Stănescu și Lia Olguța Vasilescu au acuzat la Vila Lac un puci orchestrat de Darius Vâlcov .

„Anul acesta se implinesc 30 de ani de la caderea comunismului in Romania. Dupa un drum anevoios, cu urcusuri si coborasuri, cu tentatii de intoarcere in trecut si eforturi majore pentru instaurarea democratiei depline, suntem o tara libera, membra NATO si UE. Performanta interna inca nu ne permite sa facem jocuri mari in plan continental, in primul rand pe fondul unei clase politice cu prea putine elite, cu interese mai degraba personale si de grup decat cele nationale. S-au implinit in septembrie anul acesta 28 de ani de cand am debutat in presa. Am insotit deci aproape tot parcursul Romaniei, observand toate secretele institutionale si umane, in special in zona de aparare, securitate nationala si politica externa.

Citesc azi un articol in Adevarul si constat un fapt simplu : pentru prima oara de la caderea comunismului, SRI desfiinteaza organizarea teritoriala pe directii judetene, o formula preluata de la fostul Departament al Securitatii Statului, cu evidenta inspiratie sovietica. Ne-au trebuit trei decenii sa intelegem ce inseamna evolutie in nou in securitatea nationala. Schimbarea aceasta profunda o face SRI avand ca director pe Eduard Hellvig, un fost politician liberal nu doar prin carnetul de partid ci prin viziunea lui deja probata, un etnic german de confesiune ortodoxa, o figura discreta si eficienta asa cum ii sta bine oricarui conducator de intelligence.

Cate mi-au fost dat sa aud cand am anuntat in 2015 in premiera nationala ca Eduard Hellvig va fi noul director al SRI. Ca n-are o personalitate puternica, faptul ca nu era suficient de influent si vizibil politic, chiar si faptul ca prea tanar.

Am avut chiar o polemica dura intr- emisiune, cu o saptamana inainte de a fi numit Hellvig, cu un politician PNL influent si bogat, care se visa el director SRI. Eu sustineam ca va fi Hellvig, el ca bat campii, ca nu se poate, ca n-are cum, ca partidul, ca presedintele. Peste o saptamana, individul ramanea gura casca vazand numirea facuta de presedintele Iohannis.

Curajul dovedit de Hellvig de cand a preluat conducerea celui mai influent serviciu secret al Romaniei s-a manifestat deplin in sedinta biroului de conducere al SRI in care l-a anuntat din scurt pe primul sau adjunct de atunci, generalul Florian Coldea, ca-i multumesc pentru atentie si ca propune biroului schimbarea sa din functie. Stupefactie totala. Ala mic cu ochelari, calm si zambitor, l-a executat pe generalul atotputernic. In ciuda insistentelor acestuia din urma, a fost anuntat ca propunerea plecase spre Cotroceni si deja presedintele a semnat probabil decretul. Blietzkrieg !

“SRI trebuie sa se intoarca la misiunea sa constitutionala, aceea de intelligence. Orice alte activitati inceteaza de azi”, a spus ferm atunci Hellvig generalilor de la varful SRI.

Ruperea binomului s-a facut ca o extractie stomatologica, in care medicul smecher te intreaba daca anestezia si-a facut efectul, daca iti mai e frica sau te mai doare si el ti-a scos deja maseaua si se amuza.

Dupa aceasta schimbare cruciala pe axa Hellvig-Iohannis, au urmat peste 20 de mutari majore pentru toata generalimea SRI : eliberari din functie, treceri in rezerva, mutari din posturi importante. Printre ei si generalul Dumitru Dumbrava. Iesirea din campul tactic s-a facut discret, eficient si cu o fermitate demne de semnalat azi.

In plus, fara cutremure majore in serviciu sau societate, de presupus atunci cand razi in cateva luni 20 de generali in frunte cu prim adjunctul sefului institutiei. Ei au plecat, insa ochiul si timpanul SRI vegheaza si asupra lor.

As mai avea multe de spus despre securitatea nationala, dar ma opresc aici. Si concluzionez : dintre toate numele grele care au condus SRI in cei 30 de ani, unul mai discret, mai eficient si mai determinat a rupt-o structural si definitiv cu Securitatea. Si cu apucaturile ei.

Am stiut dinainte de a fi numit ca Eduard Hellvig va fi Directorul SRI. N-am stiut insa cat de ascutit de taisul acestui stilet transilvan in fata sabiilor babane, dambovitene, pe care le-a preluat in plin haloimas democratic si constitutional din epoca post-Basescu”, a scris pe Facebook Radu Tudor.