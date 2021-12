Continuă dialogul de la distanță Raed Arafat - Alexandru Rafila: 'Nu poate Ministerul Sănătății să decidă singur măsurile din pandemie'

Secretarul de stat Raed Arafat a explicat, vineri, la Digi24, de ce nu ia Ministerul Sănătății de unul singur deciziile privind măsurile din pandemie, întrebat fiind cum comentează faptul că ministrul Sănătății, Alexandru Rafila (PSD), a afirmat că într-o criză de sănătate Ministerul Sănătății este cel care trebuie să aibă cuvântul hotărâtor în recomandarea deciziilor. Șeful DSU a adăugat că nu a avut nicio discuție tensionată cu Rafila și că au o colaborare normală. Arafat a precizat că Rafila nu i-a spus nimic legat de ce schimbări ar dori în mecanismul de luare a deciziilor. De remarcat faptul că Rafila și Arafat nu au avut o discuție față în față pe tema competențelor, însă au un „dialog” de la distanță prin intermediul presei.

„Sunt convins ca daca stam cu dansul 10 minute sa explicam cum functioneaza, o sa vada care e situatia si lucrurile nu stau chiar asa. Probabil asta i s-a explicat dansului, ca e o problema. Eu va spun ca final nu poate sa ia Ministerul Sanatatii singur decizia. Orice masura se ia implica mai multe ministere, indiferent. Daca luam azi masura (testarea celor care intra in tara), ea implica si MAI si MAE si alte entitati. De aici intervine DSU pentru ca ministerul de resort vine cu propunere dar decizia se ia la nivelul unui Comitet National cu toti decidentii. Daca se doreste sa ia deciziile doar Ministerul Sanatatii singur s-ar putea sa ne trezim cu o masura luata si pe urma sa zica Politia ca nu poate aplica, sa zica Frontiera ca e imposibil de aplicat. Noi nu am venit cu masuri DSU sa spunem ca 'DSU va spune ca de maine facem asa'. Am vorbit si de 15 ori pe zi cu fostii ministri ai Sanatatii, si cu dl Cseke, si cu dl Voiculescu, si cu dl Tataru si cu dna Mihaila. N-a fost un ministru al sanatatii sa nu vorbesc cu el zilnic pentru corelari ale unor decizii care in final sunt de la Ministerul Sanatatii. Noi nu avem voie sa fim altfel. Trebuie sa colaboram in interesul cetetanului”, a declarat Raed Arafat.

Alexandru Rafila crede că măsurile de sănătate publică ar trebui luate de Ministerul Sănătăţii, nu de alte instituţii.



"Nu am discutat cu domnul doctor Arafat despre acest subiect, nu am avut ocazia, dânsul a fost destul de mult plecat din ţară în ultima perioadă, dar după ce noul guvern se va instala, voi avea discuţii în primul rând cu prim-ministrul şi cu ministrul de Interne şi, bineînţeles, şi cu domnul Arafat, pentru că acest mecanism prin care deciziile de sănătate publică sunt luate de persoane care nu au legătură directă cu sănătatea publică nu sunt în regulă. (...) Trebuie, totuşi, ca Ministerul Sănătăţii, într-o criză de sănătate, să aibă cuvântul hotărâtor în recomandarea deciziilor care sunt ulterior aprobate în cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă", a afirmat Rafila, recent, la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că CNSU nu trebuie să dispară, dar rolul Ministerului Sănătăţii atunci când e vorba de o criză sanitară "trebuie să fie rolul primordial".



Întrebat dacă Raed Arafat ar trebui schimbat din funcţia pe care o deţine acum, Rafila a spus: "Nu este treaba mea în vreun fel acest lucru. Nu cunosc, nu am auzit despre o astfel de intenţie. Important este ca fiecare să ne facem cât mai bine treaba acolo unde suntem nominalizaţi. În ce priveşte activitatea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, este în mod evident o activitate de bună calitate. Nu contest lucrul ăsta".