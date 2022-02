Raed Arafat: Corturile pentru refugiații din Ucraina pot fi instalate în câteva ore, în fiecare județ

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat marți, la Antena 3, că România s-a pregătit pentru primirea de refugiați ucraineni în cazul unui război cu Rusia.

„Noi avem un plan finalizat, care include si DSU dar si alte structuri ale MAI si alte ministere cu rol in astfel de situatii. Protectia civila are rolul ei, fortele de ordine au rolul lor in cazul unei crize a refugiatilor. Faptul ca pregatim ceva nu inseamna panica pentru populatie, nu inseamna ca noi stim clar ca se va intampla ceva. Speram ca diplomatia sa detensioneze situatia, noi avem obligatia sa ne pregatim. Avem prima linie de tabere temporare care poate fi instalata foarte rapid, colegii de la IGSU au identificat terenurile. Pot fi ridicate in cateva ore. Fiecare judet are o tabara in dotare. Fiecare tabara e gandita pentru 200 de oameni”, a afirmat Arafat.