Raed Arafat îl contrează pe Sorin Roșca Stănescu: 'Verificați informațiile pe care le citiți înainte de a le lua în serios!'

Raed Arafat reacționează la o informație care circulă în mediul online, care ar fi fost lansată de fostul jurnalist Sorin Roșca Stănescu. Șeful DSU distribuie o analiză „True Story Project”, în care este demontat un articol despre „dictatura militară a lui Raed Arafat”.

„Am tot tacut, lasand pe unii si pe altii sa atace, sa comenteze, sa minta si sa vina cu acuzatii nefondate la adresa mea. Am tacut pentru ca intrarea in polemica cu astfel de personaje este exact ce doresc ei. Totusi, mai apar si entitati neutre care le demonteaza acestora minciunile, asa cum este exemplul de mai jos! Verificati informatiile pe care le cititi inainte de a le lua in serios!”, scrie Arafat pe Facebook.

„Articolul “DICTATURA MILITARĂ A LUI RAED ARAFAT ȘI ARMATA ASCUNSĂ DE 90.000 DE PERSOANE”. SORIN ROȘCA STĂNESCU, LA GOLD FM” a fost postat pe 15 septembrie 2021, dar a început să fie distribuit masiv începând cu data de 20 noiembrie, în principal pe grupuri de Facebook.

Articolul susține că fostul jurnalist și senator Sorin Roșca Stănescu a declarat în cadrul emisiunii “Ce-i în Gușă, și-n căpușă” de la Gold FM că statul român dorește să înființeze printr-o ordonanță de urgență o armată de 90.000 de persoane. Această instituție nouă ar avea dreptul să tragă în oameni, ar avea un buget între 1-2% din PIB și ar fi o instituție militarizată care s-ar comporta asemenea unui minister. De facto, președintele acestei armate ascunse ar deveni un fel de nou președinte, putând declara stare de urgență și stare de alertă”, se arată în analiza True Story Project, unde se susține că totul ar fi fake news.