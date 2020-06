Raed Arafat insistă cu starea de alertă: 'Este foarte posibil ca anumite măsuri să nu mai putem să le luăm uşor, să fie mult mai greu să reacţionăm'

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat, marţi seara, că absenţa stării de alertă şi a unui mecanism de coordonare poate să ducă la îngreunarea modului de acţiune în lupta împotriva noului coronavirus şi la o înţelegere greşită din partea populaţiei şi că atât timp cât virusul există, nu se poate vorbi de revenirea la normalitate.

"În primul rând, mesajul pe care îl dăm către populaţie este - în cazul în care dispare starea de alertă şi dispar măsurile pe care le impune starea de alertă, gata, putem să ne întoarcem la normalitate totală, pe care mulţi o aşteaptă - şi s-ar putea să o creadă într-adevăr şi să ne trezim că suntem într-o situaţie în care populaţia crede că poate să se întoarcă totul la normal, pentru că nu există nicio situaţie deosebită în România - ar fi un mesaj fals şi un mesaj care să creeze probleme mai degrabă din punctul de vedere al comportamentului şi al măsurilor ce se pot impune. Şi aici vin pe măsurile compensatorii, măştile, purtatul măştilor, distanţarea, triajul la intrarea în anumite zone, în anumite clădiri. Din acest moment, asta înseamnă că noi din nou ne întoarcem la situaţia dinaintea apariţiei COVID. (...) Absenţa stării de alertă, a unui mecanism de coordonare, poate să ducă la îngreunarea modului de acţiune şi la o înţelegere greşită a populaţiei asupra situaţiei", a declarat Raed Arafat la Antena 3, potrivit Agerpres.

Şeful DSU a spus că atunci când apar focare, trebuie luate măsuri, iar din acest motiv e nevoie ca centrul de coordonare să fie activat.



"Măsurile trebuie luate într-un anumit mod şi trebuie să avem centrul de coordonare activat ca să putem să facem acest lucru în mod corect, ca până acum. Este foarte posibil ca anumite măsuri să nu mai putem să le luăm uşor, să fie mult mai greu de luat, mult mai greu să reacţionăm. În plus, încă detaşăm personal - şi înainte să vin am semnat un document de detaşare de personal, cu acordul lor. Fiindcă apar focare în anumite unităţi sanitare în care personalul medical pleacă de pe o secţie, pleacă complet la izolare şi trebuie înlocuit personalul dacă vrei ca secţia să funcţioneze. Într-o situaţie de acest gen, starea de alertă îţi dă o acoperire pe care nu o ai într-o stare de normalitate totală. (...) Mai mult decât atât, sunt nişte lucruri pe care le-am aplicat în starea de alertă, de exemplu meciurile fără spectatori. Înseamnă că dacă dispare starea de alertă, meciurile pot să se desfăşoare cu spectatori, măsurile pentru sălile de cinema, sălile de teatru, înseamnă că lumea poate să meargă acolo, înseamnă că nu mai există restricţie. Totuşi, şi în ziua de astăzi aceste zone reprezintă zone de risc, reprezintă un risc de răspândire", a susţinut Raed Arafat.



Potrivit acestuia, anularea stării de alertă poate duce la relaxarea populaţiei, deşi virusul există, iar cazurile noi nu scad sub 100 pe zi.



"Situaţia nu a trecut încă la normalitate şi cred că majoritatea oamenilor care gândesc limpede ştiu că situaţia nu a trecut la normalitate. Virusul este, focare există, apar, nu dispare unul, apare altul în casele de bătrâni, în spitale, în industrie, număr de cazuri infectate există, vedeţi că nu reuşim să scădem sub 100 (de cazuri pe zi - n.red.) sub nicio formă, continuăm să avem ba 150, ba 140, ba 120, după care urcăm la 230", a afimat şeful DSU.