Raed Arafat, primele informații despre incendiul cu explozii din Capitală - VIDEO

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat sâmbătă seară că nu este pericol de extindere a incendiului la blocul din nordul Capitalei.

„Este vorba de un bloc nelocuit unde la un etaj superior erau depozitate materiale, inclusiv butoaie cu smoala, care au luat foc. Nu stim cauza pentru care au luat foc. La fata locului sunt mai multe masini de pompieri, doua autoscari. Nu e nimeni in pericol, nu erau locatari in bloc. Pompierii fac tot posibilul sa lichideze incendiul. Am fost informat ca nu este pericol de extindere”, a spus Arafat la Antena 3.