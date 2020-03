Rafila, reacție privind anunțul lui Streinu Cercel privind testarea bucureștenilor de COVID-19: 'L-aș face, dar nu chiar acum'. Care este explicația

Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie, a declarat, joi, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, referitor la testarea a peste 10.000 de bucureșteni pentru infecția cu noul coronavirus, că un astfel de studiu trebuie să fie făcut în coordonare cu instituțiile responsabile din România.

Totodată, Rafila a susținut că, pentru a avea relevanță din punct de vedere științific, această testare nu ar trebui ai aibă loc chiar acum, în condițiile în care România se află la debutul etapei de transmitere comunitară a COVID-19.

”Modul în care se diagnostichează în mod curent persoanele infectate și contactele lor fac obiectul unei reglementări foarte clare care a fost emisă de Ministerul Sănătății, în baza recomandărilor Comisiei Europene și Organizației Mondiale a Sănătății. Studiile astea de seroprevalență sunt indicative pentru numărul de persoane care au trecut prin boală, care sunt categoriile cele mai afectate, care a fost mediul de transmitere cel mai frecvent, astfel încât autoritățile să poată să ia niște măsuri pe termen scurt sau mediu ca să limiteze răspândirea bolii. Aceste studii de seroprevalență ar trebui făcute coordonat. (...) Studiul respectiv presupune recoltarea unor probe și completarea unor chestionare pentru fiecare dintre participanții la studiu, astfel încât el să reprezinte o cercetare științifică, care să aibă un rezultat cuantificabil și aplicabil. Dacă cineva are o astfel de inițiativă e foarte bine, dar ar trebui să o facă împreună cu instituțiile care au această responsabilitate în România. Un astfel de studiu are un protocol foarte clar, are criterii de eligibilitate și trebuie să aibă o relevanță din punct de vedere statistic. Dacă sunt îndeplinite toate aceste criterii, ele ar trebui supuse Institutului Național de Sănătate Public ă, care poate să utilizeze rezultatele unui astfel de studiu. Dacă el se face doar în București sau se face la nivel național tot așa, trebuie hotărât împreună cu cei care au această responsabilitate”, a explicat Alexandru Rafila, la B1 Tv.

Întrebat ce se întâmplă dacă în urma acestui studiu se descoperă mii de persoane infectate în București, Rafila a răspuns: ”Studiile de seroprevalență nu descoperă mii și mii de infectați. Ele descoperă persoanele care au trecut deja prin infecție. Din punctul meu de vedere, eu aș face acest studiu, dar nu chiar acum. Noi suntem la început. De exemplu, în Italia poți să faci studiul ăsta pentru că au avut un număr foarte mare de cazuri de infecție aparentă și, probabil, foarte multe de infecție inaparentă, despre care nu au știut. Un astfel de studiu aduce informația referitoare la numărul de persoane care au trecut prin infecție”.

Autoritățile au decis că va începe în București primul mare studiu din România pentru a se depista nivelul real de transmitere a coronavirusului. Adrian Streinu Cercel, directorul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că vor fi testate 10.514 persoane din București, din toate categoriile de vârstă.