Raiffeisen Bank a încheiat 2020 cu un profit net de 644 milioane de lei, scădere de 17%

Raiffeisen Bank a încheiat anul 2020 cu un profit net de 644 milioane de lei, cu 17% mai mic decât în 2019, scădere cauzată de evoluţia generală a economiei in an de pandemie, dar şi de politica mai conservatoare de provizionare a creditelor.

„Suntem multumiti de realizarile noastre din 2020, un an care ne-a testat tuturor rezistenta si ne-a adus provocari cu care nu ne-am mai confruntat pana acum. Pentru noi prioritatea 0 a fost si continua sa fie siguranta clientilor, partenerilor, a angajatilor, dar in egala masura si sprijinirea economiei romanesti. In aceste circumstante, deloc obisnuite, am reusit sa crestem portofoliul de credite cu 5%, un raport credite/depozite de 66% si sa generam o rentabilitate a capitalului (RoE) de 14%. Ce stim sigur azi e ca vom continua sa finantam sustenabil economia romanesca pentru ca bancile sunt parte din solutie, iar potential de crestere economica exista”, a spus Steven van Groningen, presedinte&CEO Raiffeisen Bank.

Rata creditelor neperformante este la 3,8%, un nivel in scadere comparativ cu 2019.

Steven van Groningen precizează că ramane de vazut cum va evolua calitatea portofoliilor de credite dupa ce vor expira moratoriile publice si private. ”Daca economia isi va reveni in ritmul prognozat de analisti, cred ca riscul deteriorarii semnificative a portofoliilor de credite va fi mult diminuat”.