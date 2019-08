Raiffeisen Bank a încheiat primul semestru al acestui an cu un profit net în scădere la 384 milioane de lei, de la 423 milioane de lei în 2018

Raiffeisen Bank a încheiat primul semestru al acestui an cu un profit net în scădere la 384 milioane de lei, de la 423 milioane de lei în primul semestru din 2018, iar activele totale ale Raiffeisen Bank au urcat în primul semestru al acestui an până la 40 miliarde lei, în creştere de 5% an la an, potrivit unui comunicat al băncii, anunță AGERPRES.

Activitatea de creditare a continuat să crească, iar soldul creditelor nete acordate clienţilor băncii a ajuns la 26,22 miliarde de lei, în creştere cu 11%, faţă de perioada similară a anului 2018.

Citește și: Oreste îl desființează pe Dan Barna: Vă arată ca purtând treningul lui Codrin Ștefănescu și pantofii de lac alb ai lui Șerban Nicolae

'Am înregistrat din nou rezultate foarte bune la jumătatea acestui an şi am continuat să creştem consistent, echilibrat şi sustenabil. Creditele acordate companiilor mari şi medii au avansat cu 12%, cele acordate IMM-urilor cu 7%, iar împrumuturile pentru populaţie, garantate sau negarantate, cu 8,5%, an la an. Veniturile noastre operaţionale au crescut, de asemenea, cu 7%. Anul acesta raportăm un profit uşor mai mic decât în primele şase luni ale anului trecut, datorită unor schimbări metodologice ale calculului provizioanelor de credit. Profitul net, neafectat de aceste modificări nerecurente, ar fi fost cu 13% peste cel de anul trecut', a spus Steven van Groningen, preşedinte & CEO Raiffeisen Bank.

Rata creditelor neperformante a coborât până la 4,1%, la finalul lunii iunie 2019 (4,9% în S1/2018). Profilul de risc de credit s-a îmbunătăţit pentru toate segmentele de clienţi, lucru vizibil în comportamentul lor de plată, precizează banca.

Pe lângă aceste evoluţii pozitive, costul riscului a fost influenţat în prima parte a anului 2019 de o serie de schimbări metodologice care au dus la un cost al riscului de 116 milioane de lei, faţă de 72 milioane de lei în S1/2018.

Depozitele atrase de Raiffeisen Bank de la clienţi au crescut cu 7% la jumătatea anului 2019, faţă de iunie 2018, şi au depăşit valoarea de 33,4 miliarde lei.

"Urmărind încurajarea folosirii canalelor electronice şi a economisirii în moneda naţională, banca a practicat în primele şase luni ale acestui an dobânzi promoţionale de până la 2,50%, la depozitele noi în lei pe termen de 12 luni, constituite prin canale digitale", se arată în comunicat.

Citește și: Avertisment de ultimă oră al lui Alexandru Cumpănașu: ‘N-o să permitem asta!’

La 30 iunie 2019, veniturile băncii au fost de aproximativ 1,27 miliarde lei, cu 7% mai mult decât în S1/2018, influenţate în mod direct de creşterea activităţii de creditare.

Cheltuielile operaţionale ale Raiffeisen Bank au ajuns la 682 milioane lei la jumătatea acestui an, cu 10% mai mult faţă de nivelul înregistrat în S1/2018. Această majorare vine din creşterea cheltuielilor cu angajaţii (10%) şi din continuarea de către bancă a investiţiilor substanţiale în procesul de digitalizare şi simplificare a produselor şi serviciilor sale.

În prima jumătate a anului 2019, Raiffeisen Bank a continuat să finanţeze startup-uri româneşti prin programul 'factory by Raiffeisen Bank'. Astfel, banca a acordat 83 de credite, în valoare totală de peste 3 milioane de euro. Majoritatea companiilor creditate au sub 2 ani de activitate, iar accesul lor la finanţare bancară ar fi fost extrem de dificil. Prin 'factory by Raiffeisen Bank', banca nu oferă doar finanţare antreprenorilor romani, ci le dă posibilitatea de a interacţiona cu experţi care pot să-i ajute să înţeleagă mai bine etapele prin care trec pentru a-şi dezvolta afacerea.

Numărul clienţilor digitali ai băncii (cei care utilizează aplicaţiile de internet banking, Raiffeisen Online şi mobile banking, Smart Mobile) a depăşit 650.000 la mijlocul anului 2019, cu 23% mai mult faţă de perioada similară a anului trecut.

Citește și: Ciudățenia din cazul de la Caracal. Ce a tranșat Gheorghe Dincă în ziua în care Alexandra a sunat la 112

Banca este lider pe piaţa cardurilor de credit din România cu peste 500.000 de carduri active la 30 iunie 2019.

La 30 iunie 2019, Raiffeisen Bank avea 4867 de angajaţi (5.099 la S1/2018), 375 de agenţii în toată ţara (433 S1/2018), peste 840 de ATM-uri (aproximativ 920 în S1/2018), aproximativ 21.200 de POS-uri (20.000 S1/2018) şi 266 de maşini multifuncţionale (200 S1/2018). Din cele 375 de unităţi ale băncii, 32 sunt agenţii care lucrează fără cash.

Raiffeisen Bank are în portofoliu peste 2 milioane de clienţi persoane fizice, aproximativ 92.000 de IMM-uri şi 5.800 de corporaţii.