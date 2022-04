Rapperul american Kidd Creole, un pionier al muzicii hip-hop, a fost declarat vinovat de uciderea unei persoane

Rapperul american Kidd Creole, un pionier al muzicii hip-hop, a fost găsit vinovat miercuri de omucidere după asasinarea cu lovituri de cuţit a unui bărbat fără adăpost la New York în anul 2017, relatează EFE.

Potrivit Procuraturii din Manhattan, fostul component al grupului Grandmaster Flash and the Furious 5, al cărui nume real este Nathaniel Glover, îşi va afla sentinţa pe 4 mai.

Nathaniel Glover, în vârstă de 61 de ani, a fost judecat în ultima săptămână de Curtea Supremă din New York, unde avocaţii lui au susţinut că rapperul l-a ucis în legitimă apărare pe John Jolly, în vârstă de 55 de ani, într-o noapte de vară. Procurorul Alvin Bragg a considerat însă că acuzatul "a comis un şocant act de violenţă" şi le-a mulţumit juraţilor pentru "deliberarea lor chibzuită", încheiată după trei ore, potrivit Agerpres.

Potrivit Procuraturii americane, Nathaniel Glover a trecut prin zona în care se afla John Jolly, la est de Midtown, în Manhattan, şi, după un schimb de cuvinte, muzicianul a intrat în altercaţie cu acesta şi l-a atacat cu două lovituri de cuţit în zona pieptului, apoi a fugit de la locul crimei.

Rapperul s-a dus la biroul în care lucra, la distanţă de câteva blocuri, şi-a schimbat hainele, a curăţat cuţitul de sânge, a luat apoi metroul spre Bronx, unde locuia, şi a scăpat de arma crimei aruncând-o într-un canal.

John Jolly a murit la spital după ce a fost găsit pe stradă de nişte turişti. Avocaţii rapperului au declarat că a fost vorba despre un caz de malpraxis, afirmând că rănile bărbatului nu îi puteau provoca moartea, o teorie care a fost aprig criticată în instanţă de către procurori.

Kidd Creole a fost unul dintre muzicienii de marcă ai stilului rapp, fiind membru al influentului grup Grandmaster Flash and the Furious 5, care a obţinut mari succese în anii '80 şi care a devenit, în 2007, prima trupă de hip-hop inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.