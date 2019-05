Rareș Bogdan a luat foc: Voi cere EXCLUDEREA din PNL a celor care fac pluta pe spate! Vor plăti inclusiv lideri, vă asigur! - VIDEO

Rareș Bogdan, candidatul PNL care deschide lista la europarlamentare, a declarat sâmbătă, la o dezbatere electorală cu românii din Marea Britanie, că va propune excluderea din partid a liberalilor care 'vor face pluta pe spate' la alegeri și nu vor trage pentru partid.

Un membru al audienței le-a atras atenția liberalilor prezenți la dezbatere că în județul Bacău sunt consilieri PNL care nu fac campanie pentru partid, veste care a provocat o reacție dură a lui Rareș Bogdan.

„Sunt din zona Moldovei, din zona Bacăului. O mare problemă în Moldova, din păcate trebuie să o spun, mai ales la sat, că mulți membri PNL nu fac treaba pe care ar trebui să o facă pentru acest partid (...) consilierii nu fac campanie”, le-a spus bărbatul celor din PNL.

„Va asigur ca cei care nu vor face campanie si vor face pluta pe spate, vor avea de suferit direct, chiar și lideri. Daca eu alerg de la 7 dimineata la 1 (noaptea, n.red.) si nu am stat de 7 saptamani de cand am intrat in partid si indiferent de rezultat daca avem 35% si 25%, va spun direct, cei care fac asta si isi inchipuie ca pot sa scape nepedepsiti, eu voi cere direct excluderi și dizolvarea organizațiilor. Milităria trebuie data jos din pod. Un partid se poate conduce doar cu reguli. Daca sunt d-astia care stau si tin afisele electorale sub pat, sa le vada pisicile, va asiguram ca aflam lucrurile, uite, cum ne spuneti dvoastra de Bacau”, a declarat Rareș Bogdan.

Acesta a adăugat că vinerea viitoare va merge în județul Bacău și va discuta cu liberalii de acolo despre zvonurile apărute.

„Daca se activeaza tot partidul, toată armata asta extraordinară, spulberam tot”, i-a îndemnat Rareș Bogdan pe liberali.