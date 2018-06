Rareș Bogdan, avertisment INCENDIAR, după condamnarea lui Dragnea: Nu se predă! Șobolanul rănit mușcă!

Jurnalistul Rareș Bogdan susține, după condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea, că acesta nu se va preda atât de ușor și va încerca să învie celebra OUG 13, cu ajutorul Curții Constituționale.

”ATENTIE: Nu se preda atat de usor! Sobolanul ranit musca.

PLANUL este unul singur! Acum vor sa forteze CCR sa dea ca neconstitutionala Ordonanta 14 care a anulat celebra Ordonanta 13! Sesizarea este la Curte deja! Pana si ei isi dau seama ca nu pot forta cu o noua OUG data de Dancila care sa dezincrimineze abuzul in serviciu, o Ordonanta care, cu siguranta, ar scoate 2 milioane de romani in strada si atunci incearca smecheria cu CCR. O smecherie care va scoate cel mai probabil minim 1 milion de romani in strada, oricat vor incerca sa explice ca e o decizie a CCR si ca ei, ticalosii, nu au nici o vina. Oamenii, insa, nu mai pot fi prostiti. Romania desteapta NU le va inghiti mizeriile si va reactiona.

In tot acest timp PSD se va transforma intr-un partid al sinuciderii colective si va deveni totalmente nefrecventabil. Ramaneti vigilenti!”, susține Rareș Bogdan.