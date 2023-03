Rareş Bogdan crede că Nicuşor Dan putea fi mai performant: Am avut aşteptări mari, încă le am, încă sper să îşi revină / PNL va avea candidaţi peste tot

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan spune că a avut aşteptări mari de la primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan şi că încă speră ca acesta ”să îşi revină”. Bogdan a precizat că PNL va avea candidaţi, atât la primăriile de Sector, cât şi la Primăria Generală a Bucureştiului, anunță news.ro.

Rareş Bogdan a declarat, duminică seară, la Prima News, că Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, a crescut în sondajele de opinie pe fondul victimizării.

”Nicuşor Dan, de la 16 la sută, a crescut iarăşi la peste 20, pe victimizare”, a declarat Rareş Bogdan.

Europarlamentarul a menţionat că va vota cu candidatul PNL

Întrebat pe cine va vota în funcţia de primar general al Capitalei, la alegerile de anul viitor, europarlamentarul a menţionat că va vota cu candidatul PNL.

”Voi vota cu candidatul PNL. Ciprian Ciucu, Emil Boc, Sebastian Burduja, Dan Motreanu, Cătălin Predoiu. Ce, noi nu putem avea candidat?”, a declarat Rareş Bogdan.

Întrebat dacă este mulţumit de prestaţia lui Nicuşor Dan, Rareş Bogdan a răspuns că acesta putea fi mai performant.

”Putea să fie mai performant. Am avut aşteptări mari, încă le am, încă sper să îşi revină, încă am speranţe că îşi revine”, a subliniat Bogdan.

Rareş Bogdan a mai precizat că PNL va avea candidaţi la Bucureşti, atât la sectoare, cât şi la Primăria Generală.

”PNL va avea candidaţi peste tot, în cele 6 sectoare şi candidat la Primăria Generală”, a adăugat Rareş Bogdan.