Răzvan Oaidă, supărat că lipseşte de la CE de tineret U21: 'Vă daţi seama că am un oarecare regret, dar consider că Dumnezeu are un plan pentru fiecare'

Răzvan Oaidă (21 de ani), mijlocaş ajuns la FCSB în această vară de la Botoşani, a susţinut o conferinţă de presă, joi, în care a vorbit despre transferul la vicecampioana Ligii 1 Betano, dar şi despre absenţa de la naţionala U21 ce evoluează acum la EURO 2019, potrivit mediafax.

Oaidă a fost în lotul lărgit pentru EURO 2019, dar s-a renunţat la serviciile sale înaintea plecării la turneul final. "Vă daţi seama că am un oarecare regret, dar consider că Dumnezeu are un plan pentru fiecare şi aşa a fost să fie, să fiu aici, să mă pregătesc cu echipa şi să dau totul la echipă. Nu vreau să spun că dacă nu aş fi avut acea accidentare eram acolo. Aşa a fost să fie. Iau lucrurile aşa cum vin, muncesc în continuare şi îmi doresc să revin la lotul naţional etapele următoare", a spus Răzvan Oaidă.

Pentru trupa lui Mirel Rădoi urmează meciul cu Anglia, vineri, ora 19:30: "Anglia are câţiva jucători extraordinari, care pot face diferenţa. Anglia este o echipă foarte bună, dar sunt sigur că noi vom da totul. Sunt foarte optimist în privinţa acestui meci. De ce să nu ajungem în finală? Trebuie să credem, să sperăm şi să îi încurajăm pe băieţi, să fim alături de ei".

Mijlocaşul a vorbit şi despre FCSB, alături de care e în cantonament la Braşov: "M-am integrat foarte bine, băieţii sunt foarte ok, mă simt foarte bine şi sunt nerăbdător să înceapă campionatul. Este o provocare, este un pas important în cariera mea şi încerc să demonstrez. Este o perioadă aglomerată, dar benefică pentru noi totodată, ne ajută pentru ce va urma. Ştim în mare parte care va fi sistemul. Lucrăm zi de zi şi încercăm să facem ceea ce mister ne cere la antrenamente".

"Bogdan Andone este un antrenor foarte bun, deschis, care încearcă să discute cu noi cât mai mult. La FCSB a fost şi va fi mereu concurenţă. Încerc să dau totul, încerc să dau 100% şi îmi doresc să joc cât mai mult. Pe postul de inter cred că mă simt cel mai bine, dar consider că pot juca toate cele trei posturi de la mijlocul terenului", a încheiat Oaidă.