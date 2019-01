Reacția Crinei Pintea după ce echipa sa zdrobit CSM București în Liga Campionilor - Am vrut doar să îmi fac treaba şi să dau tot ce am mai bun

Crina Pintea, una dintrele cele mai bune jucătoare de la Gyor, ajunsă la campioana Europei de curând, a declarat, după partida câștigată în fața CSM București, că se simte bine în cadrul echipei și că nu a vrut decât să-și facă treaba.

”Toată lumea a spus că va fi un meci foarte special pentru mine. Eu am vrut doar să îmi fac treaba şi să dau tot ce am mai bun, la 100%. Mă bucur că am reuşit să fac un meci atât de bun. Mă simt foarte bine în echipă, acest public este minunat, oamenii iubesc handbalul. Nu ştiu dacă voi rămâne aici, nu depinde numai de mine. Îmi fac treaba şi vedem ce se va întâmpla", a spus Crina Pintea, după meci.

În ceea ce priveşte meciul retur cu CSM, din februarie, dar şi şansele Gyoryului de a câştiga Liga Campionilor din nou, Pintea a spus: "Până în februarie, la meciul retur mai e. Noi ne dorim să dăm 100% în toate meciurile şi vedem dacă vom câştiga Liga Campionilor", a conchis Crina Pintea, la capătul meciului Gyor - CSM Bucureşti.

Crina Pintea a fost cea mai bună jucătoare a meciului dintre Gyor şi CSM Bucureşti. Pivotul echipei naţionale a terminat partida cu un procentaj de 100%, fiind cea mai bună marcatoare (9 goluri).

CSM Bucureşti a fost umilită de Gyor, la Budapesta, scor 36-27.