Reacția lui Șerban Nicolae, după răspunsul dur al Ambasadei Franței: 'Nu dau doi bani pe buna-credință a acestor comunicate'

Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat joi, ca nu da doi bani pe buna-credinta a ambasadelor, referindu-se la raspunsul Ambasadei Frantei in ceea ce priveste textul tradus in limba engleza a celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei, informeaza ziare.com.

"Pentru mine nu e o surpriza. Oameni de buna-credinta ne-au dat aceasta sugestie in mod insistent: 'domnule, faceti o traducere, sintetizati documentele, iar toti cei care vor sa se pronunte sa o faca in cunostinta de cauza sau macar sa nu spuna dupa aceea ca nu au avut acces la date'.

Eu am fost de la bun inceput foarte sceptic si am spus ca eu nu-i cred de buna-credinta pe acesti sefi de misiuni diplomatice, pentru ca eu nu cred ca lipsa traducerii sau lipsa accesului la informatiile de la Parlament i-ar fi facut sa incalce Conventia de la Viena, celebrul articol 41.

Eu nu cred ca un om de buna-credinta se pronunta asupra unor lucruri fara sa cunosca inainte, pe motiv ca nu le-ar fi avut traduse. Bineinteles ca au servicii de traducere. In realitate, au altceva. Exista de multa vreme un interes de a tine Romania intr-o zona de experiment in materie judiciara. Nu au protestat niciodata ambasadele pentru protocoalele secrete, inexistente in orice democratie. Nu dau doi bani pe buna-credinta a acestor comunicate si a acestor ambasade", a declarat Serban Nicolae, la Antena 3.



Ambasada Frantei a anuntat ca urmareste cu atentie evolutiile legate de reforma justitiei si dispune de propriile servicii de traducere, in contextul in care Florin Iordache a transmis joi textul tradus in limba engleza al celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei.