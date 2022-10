Reacția lui Ogăraru după procesul lu Hamutovski: Este într-o situație de risc ridicat

George Ogăraru anunță că luni a avut loc “procesul” lui Vasili Hamutovski. „Personal cred că Vasili Khamutovski este într-o situație de risc ridicat, că regimul dorește să dea un exemplu descurajator pentru contestatari”, afirmă Ogăraru.

„Astăzi (luni - n.r.))a avut loc lui Vasili Hamutovski… Am primit din partea familiei următoarele informații pe care am permisiunea să le pot împărtăși cu voi: …Vasili a venit în Belarus din Ucraina, unde este antrenor la Lviv. Operația a fost făcută la genunchi la Minsk, acum mai bine de o lună. Acum avea recuperare. A fost reținut Vineri de către Politie. In alta ordine de idei, la sfârșitul anului 2021, Vasili a fost diagnosticat cu cancer, stadiul 3. Dar a reușit să-l învingă în acest moment. Chirurgia și chimioterapia au ajutat cu succes. De aceea a trebuit să vină și la Minsk pentru a vedea un medic și a verifica dinamica. Dar detenția sa în închisoare poate avea un impact extrem de negativ asupra sănătății sale>”, scrie pe Facebook George Ogăraru.

El precizează că nu poate spune mai mult despre condițiile și tratamentul din cadrul detenției, „deși cei care au studiat istoria recentă a deținuților politici din închisorile comuniste știu cam despre ce este vorba…”.

„Personal cred că Vasili Khamutovski este intr-o situație de risc ridicat, că regimul dorește să dea un exemplu descurajator pentru contestatari și rog presa din România să mediatizeze acest caz cu scopul de a obtine o reactie la nivel diplomatic din partea Ambasadei Belarusului din Romania! Totodată sper ca domnul presedinte al Federatiei Române de Fotbal să poată obține o reactie pozitivă din partea omologului din Belarus dar și din partea UEFA. Vasili Khamutovski este un om demn, soț și părinte, un patriot și un sportiv care și-a reprezentat țara cu demnitate atât la echipa națională cât și la echipele de club din străinătate. Toți cei care am interactionat cu el am cunoscut un Om drept, de mare nădejde, cu suflet blând și cu dragoste pentru cei din jurul lui! Free Vasili”, încheie Ogăraru.

Hamutovski a fost arestat după ce s-a dus în Belarus pentru a se opera la genunchi din cauza faptului că a participat la mitinguri împotriva lui Aleksandr Lukashenko.