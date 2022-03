Rebelii houthi din Yemen au atacat instalațiile petroliere saudite cauzând oprirea unor rafinării/ Atacurile au fost efectuate cu rachete balistice și drone

Gruparea Houthi din Yemen, aliniată Iranului, a lansat rachete şi drone asupra instalaţiilor de desalinizare a energiei şi a apei din Arabia Saudită, provocând o scădere temporară a producţiei la o rafinărie, dar fără victime, au declarat duminică ministerul saudit al Energiei şi presa de stat, transmite Reuters preluat de news.ro

Atacurile cu drone au lovit un terminal de distribuţie a produselor petroliere din regiunea sudică Jizan, o unitate pentru gaze naturale şi rafinăria Yasref din portul Yanbu de la Marea Roşie, a anunţat ministerul într-un comunicat.

”Atacul asupra instalaţiilor Yasref a dus la o reducere temporară a producţiei rafinăriei, care va fi compensată din stocuri”, a spus ministrul, referindu-se la Yanbu Aramco Sinopec Refining Company, o societate mixtă între Saudi Aramco şi China Petrochemical Corporation (Sinopec).

CEO-ul Aramco, Amin Nasser, a spus într-o conferinţă referitoare la rezultatele financiare ale companiei că atacurile nu au avut niciun impact asupra livrărilor către clienţii săi.

Coaliţia militară condusă de Arabia Saudită care se luptă cu gruparea Houthi din Yemen de şapte ani a declarat că atacurile de sâmbătă noaptea şi duminică dimineaţa au vizat şi o uzină de desalinizare a apei din Al-Shaqeeq, o centrală electrică din Dhahran al Janub şi o instalaţie de gaz din Khamis Mushait.

Mai târziu, duminică, o altă fabrică de distribuţie a Aramco a fost atacată în oraşul Jeddah de la Marea Roşie, ceea ce a dus la un incendiu la dintre tancuri, potrivit coaliţiei conduse de Arabia Saudită. Incendiul a fost controlat şi nu s-a soldat cu victime.

Purtătorul de cuvânt militar al Houthi, Yahya Sarea, a declarat că grupul a lansat rachete balistice şi cu aripi, precum şi drone, asupra facilităţilor Aramco din capitala Riad, Yanbu şi ”alte zone”, urmate de atacuri asupra ”ţintelor vitale” din alte regiuni saudite.

