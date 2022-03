Recenzii măgulitoare a presei din SUA la adresa filmului bulgăresc 'Fear' - sentimentul dominant este cel de singurătate

Unele dintre marile publicaţii din Statele Unite au oferit recenzii măgulitoare ale filmului bulgăresc "Fear", al regizorului Ivaylo Hristov, care este nominalizarea Bulgariei la Oscarul pentru film internaţional. Producţia a fost lansată la începutul lui martie în cinematografe virtuale din Statele Unite, pe Amazon, Apple TV şi alte platforme de streaming, în engleză şi bulgară cu subtitrare, conform Agerpres.

New York Times scrie că în primele scene din "Fear" sentimentul dominant este cel de singurătate. Regizorul Ivaylo Hristov este adeptul suspansului cu ardere lentă şi al comicului de direcţionare greşită. El arată cum cuvintele conduc la acţiune, cum gelozia şi plictiseala se amestecă cu prejudecăţile într-un cocktail toxic.



În articol se comentează că personajul principal, o femeie între două vârste pe nume Svetla (Svetlana Yancheva) diseminează o puternică atmosferă în genul lui Frances McDormand - sarcastică, obosită şi nerăbdătoare, felul ei abrubt de a fi ascunzând o decenţă de piatră. Ea este carismaticul epicentru moral al filmului, la fel cum McDormand a fost în "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri." "Fear" are un sentiment al locului mai clar, mai detaliat. Chipurile se simt la fel de vii ca şi peisajul. Umorul caustic, fatalist, are o puternică şi distinctă aromă proprie la fel ca ardeii iuţi şi ciupercile pe care Svetla le pregăteşte pentru Bamba.



Svetlana Yancheva s-a născut în oraşul Burgas, la malul Mării Negre. Ea a studiat actoria la Academia Naţională de Artă Dramatică şi Film (NATFA) "Krastyo Sarafov" sub îndrumarea profesorului Nikolay Lyutskanov. Prima ei apariţie populară în film a fost în rolul principal în pelicula "Az Grafinyata" (The Countess), a regizorului Petar Popzlatev, în 1989. Este cunoscută pentru rolurile din "Something in the Air" (1994), "Warming Up Yesterday's Lunch" şi "Investigation" din 2006, printre altele. Yancheva este de asemenea cunoscută pentru numeroasele ei roluri pe scena de teatru de la Sofia, inclusiv la Teatrul Naţional Ivan Vazov.