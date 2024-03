Recep Erdogan, discurs războinic: Să ne încheiem lucrarea neterminată din Siria/ Turcia va construi un nou portavion

Președintele Recep Tayyip Erdoğan a făcut declarații la programul iftar cu soldați de la Comandamentul Corpului 4. Președintele Erdogan a spus: „Nu vom permite turmelor de asasini, care s-au încheiat ca urmare a operațiunilor noastre, să ne tulbure din nou națiunea. Nu vom permite instaurarea terorismului. Vom garanta securitatea graniței noastre cu Irakul în această vară și să ne încheiem lucrarea neterminată din Siria”, notează Hurryet.

Astăzi comemorăm cea de-a 109-a aniversare a Victoriei noastre navale din Çanakkale. Ne-am amintit de acei mari eroi care au făcut Çanakkale impracticabil. Cu această ocazie, mă rog lui Dumnezeu să aibă milă de martirii noștri care au căzut la pământ pentru cinstea lor în Războiul nostru de Independență și Operațiunea de pace din Cipru din 15 iulie. Çanakkale nu este doar o victorie navală, este spiritul rezistenței. Çanakkale este un ocean de credință. Çanakkale este una dintre cele mai mari victorii din istorie, precum și o mare revoltă în care un stat și o națiune care trebuia să fie distruse s-a ridicat din nou. Cred că, cu cât îmbrățișăm mai mult spiritul lui Çanakkale împreună, cu atât vom privi cu mai multă încredere către viitorul nostru. Ca membri ai unei națiuni care are o reputație de națiune militară, nu putem permite niciodată să slăbească conștientizarea martiriului. Este foarte important ca tinerii noștri să aibă conștiința martiriului.

Am martirizat mii de copii ai noștri în lupta noastră împotriva terorismului. Pe 15 iulie, 253 dintre oamenii noștri au căzut eroic la pământ. Mulți dintre frații noștri și-au sacrificat viața pentru țara noastră fără să se gândească la acțiunile organizațiilor teroriste, de la DAESH la DHKP-C. De acum înainte, vom continua să ne protejăm steagul și să facem apel la rugăciune cu aceeași hotărâre. Cât timp există Republica Turcia, fiți siguri că atacurile împotriva noastră nu vor înceta. Planurile noastre de a răzui aceste pământuri nu se vor sfârși.

Al doilea portavion

A avea o armată puternică este mai mult decât o alegere, este o obligație. Suntem o națiune, o armată, care trebuie să-și mențină descurajarea la cel mai înalt nivel. Acum 20 de ani eram la 20 la sută, acum suntem la 80 la sută. Deși avem 20 la sută naționale locale, avem 80 la sută arme și muniții locale și naționale. Trebuie să ducem asta mai departe. Ne-am construit portavionul, spunem că nu este suficient. Suntem hotărâți să construim al doilea portavion. Avioanele noastre fără pilot sunt evidente. Nu lucrăm singuri. Încercăm să construim submarine fără pilot sub mare și vom reuși acest lucru.

Lucrăm pentru o Turcie complet independentă

Din experiența recentă și amară știm că nici alianțele din care suntem membri, nici structurile internaționale nu sunt de nici un folos când vine vorba de putere. Lucrăm pentru o Turcie complet independentă în fiecare domeniu. Am spus că ne vom tăia singur burta și am făcut-o. Răspunsul nostru pentru cei care întreabă ce facem transfrontalier sunt operațiunile pe care le desfășurăm. Spunem Türkiye puternică, armata puternică. Cu această înțelegere, nu ezităm să facem niciun sacrificiu pentru ca armata noastră eroică să-și îndeplinească datoria de apărare a patriei. Nu am putut face un ac. SUA și Occidentul nu ne-au dat pistoale normale. Eram aliați, el nu. Acum le vindem arme locale. Dacă lucrezi, va fi și al tău. Am trecut peste astea acum. Pe lângă pistoale, producem arme excelente de rază medie. Suntem foarte înainte în muniție. Se aliniază, ei o doresc, noi nu putem reuși. Suntem și vom continua să vă sprijinim pentru a asigura succesul luptei noastre împotriva organizațiilor sângeroase. Decapităm teroriști. Nu vom permite turmelor de ucigași contractuali, care s-au încheiat ca urmare a operațiunilor noastre, să redevină o problemă pentru națiunea noastră. Nu vom permite instaurarea terorismului. Vom asigura securitatea graniței noastre irakiene în această vară și vom finaliza munca noastră neterminată în Siria.