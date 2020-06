Recuperarea prejudiciilor se prescrie după 5 ani: legea Curții de Conturi a fost modificată în Parlament

Plenul Senatului a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege care modifică legislația Curții de Conturi, organul suprem de control a cheltuirii banului public. Printre noutăți se află apariția unui termen de prescripție, răspunderea materială a inspectorilor care greșesc cu rea-credință și schimbarea modului în care se va face sesizarea organelor penale:

1. Termenul de prescripție extentivă în cazul recuperării prejudiciilor certe constatate de Curtea de Conturi prin raportul de audit este de 5 ani de la data încheierii acestuia.

2. Actele de control ale Curtii de Conturi pot fi contestate in contencios administrativ de entitatea auditata. Persoana care contesta poate solicita instantei si obligarea Curtii de Conturi la plata de despagubiri pentru prejudiciile suferite. Curtea de Conturi are posibilitatea de a actiona in regres impotriva auditorilor care au intocmit rapoartele de audit care au constituit temei de obligare a Curtii la plata de despagubiri, in baza unei hotarari judecatoresti definitive, daca in aceste hotarari se mentioneaza ca auditorii au actionat cu rea credinta.

3. Se supune aprobarea plenului sesizarea organelor de drept. Sesizarea organelor in drept se efectueaza de Presedintele Curtii de Conturi. Pana acum sefii departamentelor sesizaau organele penale daca in rapoarte apareau fapte pentru care sunt indicii ca au fost savarsite cu incalcarea legii penale.

