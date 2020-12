Rednic vorbește despre meciul de la Mediaş: E o deplasare dificilă. Vrem să terminăm anul în primele şase

Antrenorul formaţiei Viitorul Constanţa, Mircea Rednic, consideră că meciul de sâmbătă, ultimul din acest an, este unul dificil, dar crede că echipa sa va juca mai bine decât a făcut-o în ultimele două partide şi va obţine cele trei puncte. El doreşte să fie îndeplinit obiectivul ca Viitorul să termine anul 2020 în primele şase echipe, potrivit news.ro.

Mircea Rednic a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că în afara lui Ciobanu, are toţi jucătorii la dispoziţie pentru această partidă.

"E o deplasare dificilă ţinând cont şi de situaţia celor de la Mediaş. Ce e îmbucurător e că în afara de Ciobanu am toţi jucătorii la dispoziţie, am reuşi să îi recuperez pe cei care au avut probleme după meciul cu Botoşani şi sunt ferm convins că nu numai că vom juca bine, la ultimul meci nu pot să zic că nu am jucat bine, dar sunt convins că vom şi obţine cele trei puncte", a afirmat Mircea Rednic.

El a mai declarat că doreşte ca Viitorul să termine acest an în primele şase formaţii din campionat.

"Vrem să ne îndeplinim obiectivul pe care ni l-am propus anul acesta, de a termina în primele şase şi în plus de asta şi pentru moralul lor, moralul suporterilor, pentru ei în primul rând ar fi bine, că vin sărbătorile, să fie şi ei veseli şi au tot interesul. Mă aştept ca meciul acesta să aibă mai multă determinare şi mai multă dorinţă şi mai multă responsabuilitate, să evităm greşelile pe care le-am făcut în cele două meciuri de când am preluat echipa şi atunci sunt ferm convins că vom veni cu un rezultat bun", a transmis Mircea Rednic.

Meciul dintre Gaz Metan Mediaş şi Viitorul va avea loc sâmbătă, de la ora 20.30, în etapa a XV-a a Ligii I.