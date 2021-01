Refuz clar și irevocabil al Guvernului francez faţă de preluarea Carrefour de către Couche-Tard

Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a exprimat vineri opoziţia fermă a autorităţilor de la Paris faţă de o eventuală preluare a grupului de distribuţie Carrefour de către rivalul canadian Couche-Tard, declaraţie care a dus la scăderea cotaţiei acţiunilor Carrefour cu 4,5%, informează AFP, potrivit AGERPRES.

"Poziţia mea este un nu politicos, însă este un răspuns clar şi definitiv", a declarat vineri Bruno Le Maire într-un interviu pentru postul de televiziune BFMTV, după ce miercuri a spus că nu este "favorabil apriori" unei astfel de operaţiuni în numele securităţii alimentare a francezilor.

"Ceea ce este în joc este securitatea alimentară a ţării noastre...securitatea alimentară este un subiect strategic pentru ţara noastră şi de aceea nu vindem un mare retailer francez", a susţinut Bruno Le Maire. Acesta a mai spus că "grupul Carrefour este cel mai mare angajator privat din Franţa cu aproape 100.000 de salariaţi", adăugând şi că grupul "este responsabil pentru aproape 20% din distribuţia de alimente în Franţa".

Lanţul canadian de magazine de proximitate Alimentation Couche-Tard Inc. a dezvăluit miercuri că analizează o posibilă preluare a grupului francez de distribuţie Carrefour SA, prezent şi pe piaţa din România. Couche-Tard a precizat că oferă 20 de euro pentru fiecare acţiune Carrefour, iar o posibilă preluare ar permite grupului canadian să îşi extindă prezenţa în Europa, unde grupul francez are peste 2.800 de supermarketuri şi 703 hypermarketuri, precum şi în America Latină, unde Carrefour are magazine în Argentina şi Brazilia.

Pentru a se opune unei eventuale preluări a Carrefour, Guvernul de la Paris poate recurge la o lege care controlează investiţiile străine, care îi permite să blocheze operaţiunile de preluare în industria agro-alimentară. "Avem la dispoziţie un instrument juridic, aş prefera să nu fiu nevoit să îl utilizez", a mai spus ministrul Economiei, adăugând că o va face dacă va fi nevoie.

Carrefour, companie care operează o gamă largă de magazine, de la mici magazine de proximitate până la hypermarketuri, are aproximativ 105.000 de angajaţi în Franţa, ceea ce face din posibila preluare a acestei companii un subiect sensibil pentru autorităţile de la Paris. Franţa s-a opus şi în trecut preluării companiilor sale de tip blue-chip de către firmele din străinătate. De exemplu, în 2005 politicienii francezi s-au opus la încercarea grupului american PepsiCo Inc. de a prelua Danone SA, iar mai recent achiziţionarea operaţiunilor din domeniul energetic ale Alstom SA de către grupul american General Electric Co. a fost aprobată numai cu condiţii stricte.

În România, Grupul Carrefour oferă clienţilor săi multiple posibilităţi de a face cumpărături, atât în cele peste 370 de magazine din ţară, cât şi prin portalul unic www.carrefour.ro şi platforma Bringo, disponibilă gratuit în Google Play şi App Store, în 24 de oraşe.