Reinfectarea cu coronavirus este puțin probabil să fie una severă

Șansele de a dezvolta o formă severă au fost cu 88% mai mici pentru persoanele aflate la a doua infecție, se arată într-un studiu publicat în The New England Journal of Medicine, potrivit Antena 3. Cercetătorii au comparat 1.304 de persoane cu o a doua infecție SARS-Cov-2 cu 6520 de persoane infectate cu virusul pentru prima dată.

”Aproape toate reinfecțiile au fost ușoare, probabil datorită memoriei imune”, a spus dr. Laith Jamal Abu-Raddad de la Weil Cornell.

Riscul de îmbolnăvire severă la persoanele care fuseseră infectate înainte a fost de doar aproximativ 1% din riscul asociat cu infecțiile inițiale, au estimat cercetătorii. Nu este clar cât de mult ar dura protecția imună împotriva reinfectării severe. Dacă va dura mult timp, speculează ei, ar putea însemna că pe măsură ce coronavirusul devine endemic, infecțiile ar putea deveni ”mai benigne”.