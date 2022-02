Reluarea furnizării apei potabile în municipiul Bacău a fost amânată până sâmbătă

Reluarea furnizării apei potabile în municipiul Bacău, estimată pentru joi, a fost amânată până sâmbătă, a anunţat primarul municipiului Lucian Viziteu, precizând că a fost întrunit Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă astfel încât să adapteze măsurile la noile condiţii. Primarul apreciază că se impun demisii în rândul conducerii Companiei Regionale de Apă Bacău, instituţie care ”a ratat soluţia tehnică pentru remedierea avariei”.

Primarul dn Bacău, Lucian Viziteu, a transmis, joi, că termenul de remediere a avariei nu poate fi respectat, după ce Compania Regională de Apă Bacău S.A. "a ratat soluţia tehnică, a decis să oprească umplerea ţevii şi continuă să improvizeze", conform news.ro.

Primarul susţine că, deşi soluţia pentru rezolvarea defecţiunii era "o banalitate tehnică", lucrurile nu au putut fi remediate până acum.

"Am fost informat de directorul CRAB, Nina Chiper, că va reumple aducţiunea începând de vineri dimineaţă şi abia sâmbătă am putea avea apă cu debit normal la robinete. Încă de marţi, 1 februarie, colegul meu Gabriel Cojocaru, doctor inginer în inginerie civilă, a explicat soluţia tehnică cu masivul de ancorare, aceasta fiind o banalitate tehnică nicidecum ceva excepţional (...) am dispus măsuri de suplimentare de achiziţie de apă potabilă, suplimentarea cisternelor pentru distribuire de apă menajeră şi a personalului deservent”, a anunţat primarul.

Potrivit acestuia, vor exista, de vineri, 48 de puncte stradale de distribuire de apă menajeră, 24 puncte de distribuire în şcoli şi 11 locaţii pentru apă potabilă.

Totodată, primarul a declarat că va interveni pentru sancţionarea modului defectuos în care Compania Regională de Apă Bacău S.A s-a implicat în rezolvarea avariei care a lăsat aproape tot oraşul fără apă

"La CRAB sunt probleme grave şi nu voi lăsa lucrurile aşa! Modul în care s-a acţionat ne arată că cei de la CRAB sunt depăşiţi tehnic. Cred că se impun DEMISII de onoare urgente. Noi vom folosi toate pârghiile legale pentru a ne asigura că în aceste companii lucrează profesionişti veritabili şi nu oameni care au ajuns aici doar pentru că au fost susţinuţi politic de un partid sau altul", a mai transmis primarul.

O avarie majoră a lăsat mai multe cartiere din municipiul Bacău fără apă potabilă, iar estimarea iniţuală anunţa că joi se va relua furnizarea.

Primarul municipiului Bacău, Lucian Viziteu, a afirmat că avaria a avut loc pe un tronson unde s-a petrecut şi cea din 2018, care a lăsat Bacăul fără apă mai multe zile.