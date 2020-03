Replica Sanador la criticile lui Streinu Cercel privind acreditarea pentru testul privind depistarea SARS-CoV-2

Managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş, profesorul Adrian Streinu-Cercel, a declarat la Antena 3 că ar putea fi o problemă cu testele făcute la Sanador pentru depistarea COVID-19 pentru că pentru acest lucru ar trebui o acreditare de la RENAR, acreditare despre care nu știe ca să existe.

Replica SANADOR a venit repede și reprezentanții acestui lanț de clinici private susțin că există acreditare RENAR pentru toate analizele aflate in contract cu CNAS:

”Laboratoarele Sanador au acreditare RENAR pentru toate analizele aflate in contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Menționăm faptul că acreditarea se face pentru fiecare test de laborator in parte. Am început demersurile pentru acreditarea testului SARS-CoV-2, fiind un virus nou. Avem nr de înregistrare a cererii noastre la RENAR.” se spune în punctul de vedere remis STIRIPESURSE.