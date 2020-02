Retehnologizarea Staţiei Electrice de Transformare Domneşti are termen de finalizare octombrie 2020

Retehnologizarea Staţiei Electrice de Transformare Domneşti, unul dintre cele mai importante obiective de investiţii derulate de Transelectrica în zona Capitalei, are drept termen de finalizare luna octombrie a acestui an iar lucrările sunt în graficul actualizat de execuţie, informează Transelectrica.

Investiţia are o valoare totală de 144 de milioane de lei şi presupune retehnologizarea staţiei la toate nivelele de tensiune, în vederea aducerii acesteia la un nivel de siguranţă şi fiabilitate corespunzător importanţei zonei şi a obiectivului din punct de vedere energetic, utilizând tehnologie modernă la nivel mondial, precizează compania."Staţia Electrică de Transformare 400/110/20kV Domneşti reprezintă un important nod energetic al Reţelei Electrice de Transport din zona metropolitană a Capitalei, asigurând alimentarea unei părţi semnificative a consumului Municipiului Bucureşti. Retehnologizarea staţiei Domneşti face parte din amplul proces derulat de Transelectrica de întărire a reţelei de transport a energiei electrice din zona Bucureştiului. (...) Concret, lucrările constau în retehnologizarea întregii staţii, atât partea primară, partea secundară, integrarea acestora în sistemele Centrului de Telecomandă şi Supraveghere Instalaţii (CTSI) Bucureşti, Dispecerului Energetic Naţional/ Dispecerului Energetic Teritorial (DEN/DET), cât şi partea de construcţii aferentă staţiilor 400 kV, 110 kV şi 20 kV. De asemenea, proiectul include şi construcţia unui corp de comandă nou. Până la această dată, au fost realizate Staţia 400 kV GIS (Gas Insulated Substation), clădirea corpului de comandă şi clădirea aferentă staţiei GIS 110 kV. Termenul de finalizare a lucrărilor de retehnologizare este luna octombrie 2020", se arată într-un comunicat al Transelectrica remis luni AGERPRES.Potrivit preşedintelui Directoratului Transelectrica SA, Cătălin Niţu, lucrările la Staţia Domneşti sunt în graficul actualizat de execuţie."Investiţia, cu o valoare totală de 144 de milioane de lei, presupune retehnologizarea staţiei la toate nivelele de tensiune, în vederea aducerii acesteia la un nivel de siguranţă şi fiabilitate corespunzător importanţei zonei şi a obiectivului din punct de vedere energetic, utilizând tehnologie modernă la nivel mondial. Lucrările la Staţia Domneşti sunt în graficul actualizat de execuţie, se organizează săptămânal şedinţe de analiză şi monitorizare a stadiului de progres. Munca pe acest şantier reprezintă un efort zilnic susţinut al tuturor celor implicaţi, fie că este vorba despre manageri de proiect, responsabili de investiţii, muncitori şi reprezentanţi ai contractorului", a declarat Cătălin Niţu.Potrivit Transelectrica, dintre cele trei staţii electrice de transport din zona Capitalei, Staţia Electrică Domneşti este ultima care trece prin procesul de modernizare, fiind precedată de retehnologizarea Staţiei electrice 400/220/110/10 kV Bucureşti Sud (2006-2009; 2014-2015) şi de modernizarea Staţiei Electrice 220/110/10 kV Fundeni (2006-2007).Preşedintele Directoratului CNTEE Transelectrica SA, Cătălin Niţu, membrii Directoratului Adrian Moise şi Corneliu Bogdan Marcu, împreună cu secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase, au efectuat luni o vizită de lucru la două dintre cele mai importante obiective de investiţii pentru zona Capitalei, unul dintre acestea fiind şi Staţia Domneşti.Aceştia au mers, de asemenea, şi la şantierul pentru realizarea condiţiilor de coexistenţă între liniile electrice aeriene de înaltă tensiune şi obiectivul rutier Străpungerea Bulevardul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu. În acest caz, lucrările aparţin atât Transelectrica SA, cât şi operatorului de distribuţie E-Distribuţie Muntenia SA, au o valoare totală de peste 4,8 milioane de lei fără TVA şi urmează să fie finalizate până la data de 31 martie 2020."Guvernul României acordă o mare atenţie finalizării la timp a acestui proiect important pentru bucureşteni şi avem încredere în profesionalismul echipelor care lucrează pentru realizarea acestuia în condiţii de siguranţă. Transelectrica are o importanţă strategică la nivel naţional şi regional, iar Secretariatul General al Guvernului, în coordonarea căruia se află Transelectrica, susţine investiţiile Companiei, atât în ceea ce priveşte dezvoltarea şi modernizarea reţelei electrice de transport, cât şi întregul proces de digitalizare, atât de necesar mai ales în contextul noilor tendinţe la nivel european", a declarat Antonel Tănase.Conform comunicatului citat, gradul de complexitate a lucrărilor de asigurare a coexistenţei este unul ridicat, întrucât Staţia Electrică 400/220/110 kV Bucureşti Sud, din imediata vecinătate a obiectivului rutier, are un rol important în alimentarea cu energie electrică a Capitalei."Prioritatea noastră este siguranţa în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional şi continuitatea în alimentare cu energie electrică a tuturor consumatorilor din zona Capitalei. Transelectrica tratează cu maximă seriozitate şi responsabilitate aceste lucrări şi depunem toate eforturile pentru finalizarea lor în timpul cel mai scurt posibil, în condiţiile în care am fost nevoiţi în toamna anului trecut să modificăm amplasamentul unui stâlp ca urmare a identificării în timpul lucrărilor a unei reţele de utilităţi, care nu era prevăzută în planuri, ceea ce a atras întârzieri faţă de termenul iniţial, care era decembrie 2019. Echipele executantului lucrează neîntrerupt şi le mulţumim tuturor celor care înţeleg importanţa acestor lucrări. În această perioadă, sunt programate mai multe întâlniri ale tuturor entităţilor implicate pentru coordonarea acţiunilor executantului şi ale operatorilor de reţea, astfel încât lucrările să poată fi realizate în condiţii de siguranţă şi de continuitate în alimentarea cu energie electrică", a anunţat, la rândul său, preşedintele Directoratului Transelectrica, Cătălin Niţu.Contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor a fost încheiat în luna iunie 2019.Compania Naţională de Transport al Energiei Transelectrica SA este operatorul de transport şi de sistem din România, care gestionează, operează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport care cuprinde 81 staţii electrice de transformare şi 8.834,3 kilometri de linii electrice aeriene de 110/220 kV, 400 kV şi 750 kV, aflate în gestiunea a opt sucursale de transport.