RETROSPECTIVĂ 2019 Sibiu: Anul Summit-ului UE şi al Regiunii Gastronomice a Europei

Sibiul a marcat în 2019, noi premiere pentru ţara noastră, cel mai important eveniment fiind cel din 9 mai, când a avut loc Summit-ul UE, numit de preşedintele Klaus Iohannis, "piatra de hotar" a preşedinţiei României la Consiliul UE., potrivit AGERPRES.

A doua premieră naţională înregistrată de Sibiu în 2019 a fost faptul că a deţinut pe parcursul anului, statutul de Regiune Gastronomică Europeană, ceea ce a atras aici bucătari din toată lumea, care au făcut demonstraţii culinare.

***



Cel mai important eveniment politic al anului 2019 la Sibiu a fost Summitul informal al UE din 9 mai, când liderii europeni au venit în inima României pentru a discuta viitorul Europei. Tot atunci a avut loc în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului şi Summitul Partidului Popular European. Unul din momentele de neuitat pentru sibieni a fost cel în care i-au putut vedea de aproape pe liderii Europei, în Piaţa Mare din centrul Sibiului. Preşedintele Klaus Iohannis, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, şi ceilalţi oficiali europeni au fost aplaudaţi de mii de oameni care au aşteptat ore în şir în ploaie, în ziua Summitului UE.



Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO



Politic, anul 2019 este anul în care cei mai mulţi sibieni au reuşit să deţină funcţii importante: fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, a reuşit să ocupe funcţia de procuror şef european; pentru prima dată, un sibian ajunge europarlamentar, fiind vorba despre Nicu Ştefănuţă (USR); tot în premieră, doi sibieni au candidat la Preşedinţia României, Klaus Iohannis şi Dan Barna, liderul USR, cursă electorală încheiată cu realegerea lui Klaus Iohannis.



Pentru prima dată, în 2019, doi sibieni ocupă funcţii în Guvernul Orban: vicepremierul Raluca Turcan, lider judeţean al PNL Sibiu şi ministrul Sănătăţii, Victor Costache (PNL), după ce liderul PSD Sibiu, Bogdan Trif a fost ministrul Turismului în Guvernul Dăncilă. Anul 2019 menţine pe prima poziţie în preferinţele alegătorilor din Sibiu PNL-ul şi pe Klaus Iohannis. Liberalii au reuşit la alegerile europarlamentare cel mai bun scor din ţară. Tot aşa, Klaus Iohannis a obţinut cel mai bun scor la prezidenţiale, acasă, la Sibiu, unde a fost primar.



***

Singurul oraş din România care a fost Capitală Culturală Europeană în 2007 şi deţine trei stele Michelin, Sibiul va concura în 2020 pentru un loc în Top 20 destinaţii turistice europene, o competiţie în care a fost deja preselectat, potrivit unui anunţ făcut de Primărie în ianuarie 2019.

Sibiul se pregăteşte şi să devină primul oraş din România care va fi Capitala Europeană a Drumeţiei în 2021, an în care sunt aşteptaţi aici mii de turişti cu ocazia celui mai mare eveniment de drumeţie, cultură şi natură de pe continent, Eurorando, a anunţat în noiembrie 2019, preşedintele Asociaţiei Carpatine Ardelene a Turiştilor (SKV), Marcel Şofariu.



***

Două echipe de liceeni de la Colegiul Naţional "Octavian Goga" au reuşit să câştige în premieră două concursuri de robotică. Opt liceeni au câştigat în februarie 2019, un concurs de robotică organizat de NASA în SUA. Elevii sibieni au reprezentat Colegiul Naţional "Octavian Goga" din Sibiu pentru prima dată în concursul Zero Robotics. Alţi trei elevi de la acelaşi colegiu din municipiul Sibiu, s-au calificat pentru prima dată, în luna aprilie, la Olimpiada Geniilor din SUA, concurs la care au luat medalia de aur şi cea de argint.





Prima şcoală privată româno-canadiană din Europa se va înfiinţa la Sibiu, în septembrie 2020, aceasta urmând să facă parte dintr-o reţea de învăţământ internaţională, a anunţat în luna septembrie, ambasadorul Canadei în România, Kevin Hamilton.



***

Spectacolul "Povestea prinţesei deocheate", regia Silviu Purcărete, desemnat cel mai bun spectacol la Gala UNITER, a reprezentat România la Festivalul Europalia de la Bruxelles şi se va juca în 2020 la Jocurile Culturale şi Olimpice de la Tokyo (Japonia), potrivit directorului Teatrul Naţional "Radu Stanca" din Sibiu, Constantin Chiriac.



Guvernul Japoniei a acordat în luna mai, Ordinul Soarelui Răsare actorului Constantin Chiriac, director al Teatrului Naţional "Radu Stanca" şi preşedinte al Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, pentru contribuţia adusă la promovarea culturii nipone în România



Muzeul ASTRA din municipiul Sibiu a fost recomandat turiştilor din toată lumea şi notat cu trei stele în ediţia tipărită a Ghidului Michelin din acest an. ASTRA este primul muzeu din România şi primul muzeu în aer liber din Europa care a primit "Oscarul" european al muzeelor, aşa cum mai este cunoscut marele premiu European Museum Academy Luigi Micheletti Award, a anunţat, în luna septembrie, directorul instituţiei de cultură, Ciprian Ştefan.



***



Vizita Papei la Sibiu a reprezentat unul din momentele cheie ale anului 2019. Chiar dacă sibienii l-au putut vedea pe Papă doar în aeroport, când s-a pregătit să urce în avion, acest moment este unul de referinţă pentru oraşul care în 2007 a găzduit a treia Adunare Ecumenică Europeană.



Mitropolia Ardealului a decis în luna septembrie ca Arsenie Boca să devină sfânt, dosarul de canonizare fiind propus Sfântului Sinod.



***



Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) din Sibiu a primit aparatură de peste un milion de euro, donată de către Institutul Naţional de Chirurgie Cardiacă şi Intervenţie Cardiologică din Luxemburg. Donaţia a fost propusă de dr. Gabriela Cozmanciuc, membru şi examinator în Consiliul European de Chirurgie Vasculară, cu 25 de ani de experienţă chirurgicală internaţională şi care colaborează cu SCJU Sibiu încă de la începutul anului 2019.



Dr. Gabriela Cozmanciuc este prima femeie chirurg care a efectuat un transplant de inimă şi a decis în 2019 să se întoarcă din străinătate, la Sibiu, ca să opereze. Este pentru prima dată în istoria spitalelor publice din Sibiu când un medic face intervenţii de chirurgie cardiovasculară.

