Revin specialiștii. Ce îl recomandă pe Vasile Dîncu la MApN: Am construit o revistă - Sinteza, o revistă de cultură şi gândire strategică

Social-democratul Vasile Dîncu afirmă, întrebat ce anume îl recomandă pentru a deţine funcţia de ministru al Apărării Naţionale, că a făcut stagiul militar, studii privind strategiile, dar şi o "revistă de cultură şi gândire strategică". "Generalii se ocupă de tactică şi de strategia de război şi un ministru civil se ocupă, până la urmă, de proiecţia apărării în societate, de cultura de securitate", adaugă Vasile Dîncu.

"Ne-am angajat cu toţii ca să punem oameni cu un CV foarte bun şi cu experienţă”, a declarat Vasile Dîncu, luni seară, la Digi 24, referindu-se la viitorii miniştri din guvernul format de PSD, PNL şi UDMR.

Întrebat, în acest context, ce anume îl recomandă pentru a deţine funcţia de ministru al Apărării Naţionale, Vasile Dîncu a enumerat stagiul militar, care în vremea tinereţii sale era obligatoriu, dar şi studii pe care le-a făcut în domeniul apărării şi faptul că a "construit o revistă de gândire strategică".

"Eu sigur că nu sunt militar sau nu am fost militar pentru zona apărării, dar am lucrat în domeniul strategiilor pentru... să zicem aşa, cultură de securitate, am scris studii despre chestiunea asta, am făcut stagiul militar şi asta ar putea să fie o condiţie. De-a lungul cercetărilor mele am studiat, am construit o revistă - Sinteza, o revistă de cultură şi gândire strategică şi evident că este şi o propunere politică aceasta. Generalii se ocupă de tactică şi de strategia de război şi un ministru civil se ocupă, până la urmă, de proiecţia apărării în societate, de cultura de securitate, de modalitatea în care inserăm întreaga societate, să spunem din specialişti, în ceea ce se numeşte astăzi securitatea naţională, mai mult decât o securitate care este asigurată doar de militari. Astăzi avem un concept extins de strategie de apărare naţională, conform strategiei de apărare publicată recent, unde civilii, specialiştii, sociologi, psihologi sau ceilalţi au un rol foarte important”, a explicat Dîncu.

El a susţinut că se aşteaptă la o colaborare şi nu la fricţiuni cu premierul Nicolae Ciucă, militar de carieră.

Vasile Dîncu a spus că, odată ajuns în fruntea Ministerului Apărării Naţionale, va respecta structura pe care o va găsi şi va aduce "un plus pe care îl poate aduce un civil care este expert în comunicare, în strategie".

Întrebat dacă îşi doreşte să fie viceprim-ministru, Vasile Dîncu a răspuns: "Nu îmi doresc această funcţie”, el precizând că, "în principiu", PSD a decis ca Sorin Grindeanu să deţină funcţia de vicepremier, iar marţi partidul va lua decizia finală în acest sens.