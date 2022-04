Revista Time Out renunţă la ediţia sa tipărită din Londra la sfârşitul lunii iunie

Time Out, o celebră publicaţie săptămânală dedicată gastronomiei, culturii şi divertismentului, va renunţa la ediţia sa tipărită din Londra la sfârşitul lunii iunie şi va edita doar o versiune online a acesteia, au anunţat miercuri reprezentanţii grupului editorial ce deţine această publicaţie, informează Reuters.

"Deşi caracteristicile principale şi oferta editorială a revistei Time Out nu au fost niciodată mai relevante, viaţa oraşului s-a schimbat, oamenii s-au schimbat, iar Time Out s-a schimbat la rândul ei", au declarat reprezentanţii Time Out Group.

"Drept urmare, conducerea a luat dificila decizie de a nu mai tipări o ediţie în format fizic pentru revista din Londra începând cu sfârşitul lunii iunie 2022", au adăugat ei, potrivit Agerpres.

Chris Ohlund, directorul executiv al Time Out Group, afirmă că dezvoltarea, angajamentul şi inovaţia se produc în principal pe canalele digitale ale revistei.

"Discuţii cu personalul afectat de această măsură se desfăşoară deja la această oră şi noi vom face tot ceea ce putem pentru a-i ajuta pe angajaţi", a declarat un purtător de cuvânt al grupului editorial.

Revista Time Out s-a lansat în anul 1968 cu scopul de a oferi cititorilor informaţii interne din universul artelor, filmelor, teatrelor şi restaurantelor din Londra.

Time Out a devenit o publicaţie gratuită în urmă cu un deceniu, fiind distribuită în staţiile metroului londonez. Şi-a oprit temporar divizia print şi şi-a schimbat numele în "Time In" atunci când pandemia de COVID-19 a dus la închiderea restaurantelor, barurilor, teatrelor, cinematografelor şi celorlalte spaţii de divertisment.

Time Out Group, care s-a extins în ultimii ani pentru a lansa ediţii online în 333 de oraşe din 59 de ţări din lumea întreagă, a inaugurat o piaţă de alimente, băuturi şi evenimente în Lisabona, în anul 2014.

S-a listat apoi la bursa de valori din Londra în 2016 pentru a obţine fondurile necesare unei extinderi ulterioare, ce a inclus lansarea a cinci Time Out Markets în America de Nord.