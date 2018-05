REVOLTĂTOR Mesajele dintre profesoara de română și elevul ei: Ce-i scria femeia de 36 de ani, CĂSĂTORITĂ, tânărului de 16 - FOTO

O profesoară de limba română de la liceul din Făget, judeţul Timiş, este cercetată disciplinar, fiind acuzată că ar avea o relaţie cu un elev în vârstă de 16 ani.

Şeful Inspectoratului Şcolar Timiş, Aura Danielescu, a declarat pentru News.ro că la Liceul Teoretic ”Traian Vuia” din Făget a fost constituită o comisie de anchetă pentru a cerceta o posibilă relaţie între o profesoară de limba română şi un elev de 16 ani.

Minorul a negat inițial legătura, atunci când a fost confruntat, spunându-i mamei că doar încerca să se folosească de profesoară pentru a intra mai ușor la facultate, dar cadrul didactic de 36 de ani a recunoscut relația. Și soțul profesoarei de Română a aflat totul și, conform mamei elevului, ar fi încercat să o facă pe femeie să nu facă demersurile necesare cercetării.

“Pentru mine a fost șocul vieții mele. Erau mesaje de dragoste. După mine, a fost un fel de hărțuire.M-am dus la şcoală şi am stat de vorbă cu domnul director şi cu doamna dirigintă a fiului meu, cărora le-am cerut să ia măsuri. Nu au făcut nimic, profesoara încă predă la liceu. Ieri am fost la Inspectorat şi am stat de vorbă cu doamna inspector general. Am depus o plângere şi acum aştept. Nu e normal ce se întâmplă acolo”, a declarat mama băiatului.

"La nivelul unităţii de învăţământ a fost formată o comisie de cercetare prealabilă pentru analizarea unei situaţii între o persoană de sex feminin şi una de sex masculin, şi dacă se adevareşte că femeia este cadru didactic şi probele duc la această concluzie, această persoană va răspunde pentru consecinţele faptelor ei. Înteleg că mama a depus şi o plângere penală, în paralel se va face şi această cercetare. Sancţiunile sunt prevăzute în legea educaţiei. Cea mai usoară este un avertisment, iar cea mai grea este desfacerea contractului de muncă. Repet, dacă se dovedeşte că este vorba de un cadru didactic. Unitatea de învăţământ este angajatorul şi tot ea trebuie să ia o decizie", a precizat Aura Danielescu.

Relaţia dintre cei doi a fost descoperită de mama băiatului, care a găsit mai multe mesaje între cei doi. Femeia a mers şi a vorbit cu profesoara fiului său, însă aceasta a negat totul.

Mama elevului a sesizat conducerea liceului despre această situaţie, iar apoi a depus o plângere la Inspectoratul Şcolar Timiş.

Profesoara de limba română are 36 de ani şi este căsătorită.

