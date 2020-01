Robert De Niro va juca alături de Leonardo DiCaprio în 'Killers of the Flower Moon' al lui Martin Scorsese

Robert De Niro, premiat duminică seară cu trofeul onorific al Sindicatului actorilor americani (SAG), va juca alături de Leonardo DiCaprio în „Killers of the Flower Moon” al lui Martin Scorsese, potrivit news.ro.

Acţiunea este plasată în anii 1920 şi este concentrată pe crimele comise asupra membrilor populaţei Osage din Oklahoma, după ce a fost descoperit petrol în regiune. Seria de crime a reprezentat una dintre cele mai ample investigaţii ale FBI în care a fost implicat şi J. Edgar Hoover.

Filmul este adaptare a thrillerului „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI”, scris de David Grann.

Proiectul marchează cel de-al şaselea film la care colaborează Di Caprio şi Scorsese, după „The Wolf of Wall Street” (2013), „Shutter Island” (2010), „The Departed” (2006), „The Aviator” (2004) şi „Gangs of New York” (2002).

Scorsese dezvoltă un proiect despre fostul preşedinte Theodore Roosevelt, cu DiCaprio în rol principal. Producţia pentru acesta urmează să înceapă imediat după finalizarea „Killers of the Flower Moon”. În plus, este anunţat şi ca regizor şi producător al serialului „The Devil in the White City”, în care DiCaprio va interpreta rolul principal.

După mai multe zvonuri privind distribuirea lui Robert De Niro în acest nou film, regizorul a confirmat anul trecut această informaţie. În plus, la gala SAG de duminică seară, DiCaprio a subliniat - atunci când l-a prezentat pe De Niro ca laureat al trofeului pentru întreaga activitate - că va juca alături de el în „Killers of the Flower Moon”.

Robert De Niro a mai lucrat cu Scorsese de nouă ori, cel mai recent, pentru „The Irishman” (2019). Ei au mai colaborat la „Mean Streets” (1973), „Taxi Driver” (1976), „New York, New York” (1977), „Raging Bull” (1980), „The King of Comedy” (1982), „Goodfellas” (1990), „Cape Fear” (1991) şi „Casino” (1995).

„Killers of the Flower Moon” urmează să fie lansat în 2021.

Martin Scorsese, născut pe 17 noiembrie 1942, la New York, este regizor şi producător de film. A primit 12 nominalizări la Oscar şi a câştigat un singur trofeu - pentru regia filmului „Cârtiţa/ The Departed” (2006). Cineastul a fost recompensat, între altele, cu patru Globuri de Aur, două premii Emmy, două trofee BAFTA, dintre care unul pentru întreaga carieră, un Palme d'Or şi un trofeu pentru cea mai bună regie, la Festivalul de Film de la Cannes, şi un premiu César onorific. Din filmografia sa fac parte, între altele, „Mean streets” (1973), „Taxi driver” (1977), „Raging bull” (1980), „After hours” (1985), „The Last Temptation of Christ” (1988), „Goodfellas” (1990), „Cape fear” (1991), „Gangs of New York” (2002) şi „The Wolf of Wall Street” (2013).

Anul acesta, el a primit două nominalizări la Oscar pentru „The Irishman” (regie şi cel mai bun film).