Robert Negoiţă, apel către premierul Orban: Primarul Sectorului 3 cere demiterea prefectului Capitalei

Primarul ales al Sectorului 3, Robert Negoiţă, îi cere prim-ministrului Ludovic Orban să îl înlocuiască pe actualul prefect al Capitalei, Gheorghe Cojanu, căruia îi reproşează întârzieri în preluarea mandatelor de către aleşii locali şi faptul că a dispus ca plata pentru cei implicaţi în alegerile locale să se desfăşoare doar în numerar.

"Domnule Orban, vă rog, în numele locuitorilor Capitalei, lăsaţi-l să plece definitiv în concediu. (...) Înainte să le cerem bucureştenilor să respecte cele mai dure măsuri de la începutul pandemiei, vă rog să-i respectăm şi noi. Numiţi un prefect care să îi ajute să facă ce le cereţi. În acest moment, aveţi doar un personaj care doarme cu capul pe Capitală, cu frâna de mână trasă", a scris Negoiţă pe Facebook.

El a adăugat că marţi este ultima zi în care prefectul trebuia să constituie consiliile locale şi "să deblocheze astfel procesul extrem de birocratic prin care primarii aleşi deja de o lună" să-şi preia mandatele.



"Ei bine, cu 24 de ore înainte de acest deadline, dinspre Prefectură bubuie o linişte asurzitoare şi mă întreb extrem de neliniştit dacă domnul prefect doarme sau a plecat în concediu. În calitate de reprezentant al administraţiilor locale îmi dau seama că aveţi nevoie de ajutorul nostru în această luptă fără precedent. Şi vreau să vă fim parteneri. Dar, vă rog, ajutaţi-ne să vă ajutăm! Trebuie să înţelegeţi că prin trimisul dumneavoastră în teritoriu, prea adormitul prefect al Capitalei, este blocată activitatea administraţiilor locale. Copiii noştri pleacă în scenariul roşu, în online, iar noi, ca primărie, în lipsa unei conduceri legitime, alese de o lună, repet, stăm cu mâinile legate şi chiar nu putem să vă ajutăm. De exemplu, să achiziţionăm tablete, să facem echipă pentru copiii noştri", se arată în scrisoarea deschisă.



Pe de altă parte, Negoiţă a arătat că primăriile trebuie să-i plătească pe cei care au asigurat buna funcţionare a alegerilor locale de la sfârşitul lunii septembrie.



"Deşi l-am rugat instituţional să fie de acord să facem aceste plăţi online, lucru absolut normal în vreme de pandemie, când, pe lângă interacţiunea umană care se recomandă a fi evitată, în egală măsură este indicat să evităm şi lucrul cu banii cash, domnul prefect ne-a comunicat că se acceptă doar plata... cash. Noaptea minţii!", a adăugat Negoiţă.



Totodată, el a apreciat că prefectul a făcut "declaraţii halucinante" în legătură cu rata de infectare din Bucureşti.



"Rata de infectare la mia de locuitori a depăşit pragul scenariului roşu. Guvernul anunţă cele mai dure sancţiuni de când a venit pandemia, copii noştri îşi iau la revedere de la colegi şi intră în scenariul online. Ei bine, în tot acest timp, reprezentantul Guvernului în Bucureşti, Capitala ţării, prefectul Gheorghe Cojan, umblă buimac la cumpărături şi habar nu are care-i rolul lui pe planetă. Din nefericire pentru noi, rolul lui se referă zilele acestea la viaţa noastră, a locuitorilor Capitalei. Omul cu plasele în mână se uită buimac la noi şi ne anunţă că nu ştie nimic, nici indicele de infectare, nici măsurile de urgenţă, nici despre scenariul roşu, pentru că e duminică şi are alte preocupări pe vreme de pandemie, să facă cumpărături şi ne cere să stăm liniştiţi la locul nostru până mâine, când s-o dumiri şi el care e treaba asta cu pandemia şi cu acest COVID ticălos care i-a stricat, colac peste pupăză, şi planurile de concediu în mijloc de octombrie", a menţionat primarul ales.

Premierul Ludovic Orban a afirmat luni că nu a urmărit ultimele declaraţii ale prefectului Capitalei, Gheorghe Cojanu, despre rata infectărilor cu noul coronavirus, însă a precizat că Guvernul efectuează o evaluare periodică a activităţii fiecărui prefect. El a susţinut că termenul de 48 de ore până la care se întruneşte Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă în cazul depăşirii ratei de incidenţă este unul raţional.



"Nu ştiu ce declaraţii s-au dat. Eu am comunicat cu prefectul şi prefectul m-a informat că a convocat pentru astăzi, la ora 15,00, adică nu în 48 de ore, ci în 27 de ore", a spus Orban.