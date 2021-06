Robert Negoiță 'valsează' cu PSD! Doi pași înainte, unul înapoi: 'Nici nu mă grăbesc să intru în PSD, nu e momentul, nu văd de ce'

Primarul sectorului 3 al municipiului Bucureşti, Robert Negoiţă, afirmă că a avut discuţii cu lideri ai PSD privind întoarcerea sa în partid şi că la acel moment a anunţat că nu s-ar întoarce în PSD dacă acesta ar intra la guvernare. „Am avut o discuţie chiar am transmis o variantă de protocol, nu au mai spus nimic, nu ştiu ce să zic, nici nu mă grăbesc, nu e momentul, nu văd de ce. Dimpotrivă, mi-am propus să am o relaţie normală atât cu PSD, cât şi cu celelalte partide”, susţine Negoiţă, arată News.ro.

Întrebat într-o emisiune televizată dacă ia în calcul întoarcerea în PSD, primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă, a afirmat că nu are un răspuns la această întrebare, el arătând că a avut discuţii cu lideri şi cu membri din PSD cărora le-a spus că s-ar întoarce în partid dacă acesta rămâne în afara guvernării, însă aceste discuţii nu au avut finalitate.

„Am avut discuţii cu preşedintele partidului, chiar şi cu preşedintele executiv, şi cu secretarul general şi cu prim-vicepreşedintele Grindeanu şi cu mai mulţi colegi de acolo. Discuţia dinainte de alegeri pe care am avut-o cu preşedintele partidului şi în discuţiile pe care le-am avut i-am spus că da, mă voi întoarce în PSD dacă PSD nu intră la guvernare pentru că eu am această opinie, cred în ea, un partid nu se poate reforma la guvernare. Şi am zis:” Dom-le., PSD are nevoie de reformă, dacă intră la guvernare nu am ce să caut acolo”. Am avut o discuţie chiar am transmis o variantă de protocol, nu au mai spus nimic, nu ştiu ce să zic, nici nu mă grăbesc, nu e momentul, nu văd de ce. Dimpotrivă, mi-am propus să am o relaţie normală atât cu PSD cât şi cu celelalte partide, cu toate, cu atât mai mult cu cele care au reprezentare în Consiliul Local din sectorul 3 pentru că trebuie să colaborăm, trebuie să lucrăm împreună. Deocamdată nu avem pe tapet un astfel de obiectiv”, a afirmat Robert Negoiţă într-o emisiune difuzată sâmbătă de Digi 24.

La începutul anului, a circulat informaţia potrivit căreia primarul Sectorului 3 Robert Negoiţă ar putea reveni în PSD printr-o fuziune a partidului său, Bucureşti 2020, cu formaţiunea social-democrată, variantă luată în calcul în urma discuţiilor pe care edilul le-a avut cu liderul PSD Marcel Ciolacu.