Robert Turcescu profeție care complică jocul politic: Kovesi, candidat la alegerile prezidențiale

Deputatul PMP, Robert Turcescu, susține că evenimentele din ultimele zile ar putea constitui o trambulină spre o candidatură la prezidențiale pentru Laura Codruța Kovesi, tocmai de aceea pentru Iohannis este esențial să o împingă pe Kovesi în funcția de procuror-șef al Parchetului European.

”Calm, la rece, pentru cine mai are ragazul sa citeasca si sa inteleaga.

Kovesi are (si) potential de candidat de succes la Presedintie. A dovedit-o in ultimele 24 de ore. E peste Ciolos si ar putea sa-i puna mari probleme lui Iohannis in primul tur daca va concura la scrutinul prezidential sustinuta de USR-PLUS. Va reamintesc ca USR a anuntat inca de acum mult timp ca va avea propriul candidat la presedintie, iar Ciolos, o spun masuratorile sociologice, nu eu, n-avea sanse intr-o competitie pe "dreapta" cu Iohannis. Dar Kovesi are. Acum, Iohannis e obligat de noua realitate sa se bata ca LCK sa fie Procuror European ca sa n-o aiba contracandidat la Presedintie. Si, probabil, o va face, desi nu prea avea chef

E foarte posibil/probabil ca LCK sa cistige postul de Procuror European, spre cosmarul pesedistilor si usurarea lui Iohannis. Dar asta nu inseamna decit o mare victorie pentru ea si cariera ei. Pentru politica romaneasca a urmatorilor ani va fi complicat, pentru ca Iohannis a aratat, din pacate, ca nu are suficienta forta sa se bata cu pesedistii. Asa ca pe viitor e foarte posibil sa (re)traim, acelasi cosmar: guvernare pesedista, cu sau fara Dragnea, si un sef de stat actionind greoi spre deloc. Plus o Opozitie strivita in Parlament de o majoritate PSD- ALDE.

Sa dea Dumnezeu sa ma insel, dar...”, arată Robert Turcescu.