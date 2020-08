Robin's Wish, ilustrează ultimele zile ale actorului Robin Williams

Documentarul intitulat "Robin's Wish", care va fi lansat în curând, revine asupra ultimelor zile din viaţa actorului american Robin Williams, la şase ani de la moartea sa, potrivit Mediafax.

Filmul, realizat de Tyler Norwood prezintă "ceea ce s-a întâmplat cu unul dintre cei mai mari artişti ai tuturor timpurilor".

Printre numeroasele mărturii din documentar este şi cea a regizorului Shwn Levy, care a colaborat cu soţia actorului Susan Schneider Williams la saga "Nights at the Museum".

"În faţa unei maladii cerebrale de care nu ştiam, mi-am impus să o înţeleg", a declarat Susan Schneider Williams pentru Entertainement Weekly. "Cu ajutorul nemăsurat al experţilor în medicină, am înţeles că ceea ce a trăit Robin şi cu mine a avut un sens", a adăugat ea.

Actorul, laureat al unui premiu Oscar în 1998 pentru "Good Will Hunting", a vorbit de mai multe ori despre dependenţa sa de alcool şi despre depresie.

Robin Williams s-a sinucis în 2014, la vârsta de 63 de ani. Aflase, cu câteva luni înainte, că suferă de maladia Parkinson.

Robin McLaurim Williams s-a născut la 21 iulie 1951, în Chicago, Illinois. A mai câştigat şase Globuri de Aur, două premii Screen Actors Guild şi trei premii Grammy.

Cariera sa în cinematografie a început în 1980, în urma succesului său în serialul de televiziune „Mork & Mindy", şi a continuat cu filme pentru marele ecran şi în spectacole de comedie. Serialul de televiziune „Mork & Mindy" a fost un succes şi l-a ajutat pe Robin Williams să devină unul dintre cei mai populari actori de comedie, alături de Richard Pryo şi Billy Crystal, în anii '70 şi '80.

Primul film în care a jucat a fost comedia „Can I Do It 'Till I Need Glasses?" din 1977. Rolul din „Bună dimineaţa, Vietnam/ Good Morning, Vietnam" (1987) i-a adus lui Robin Williams o nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor. Actorul mai fost nominalizat la premiile Oscar pentru rolul profesorului de engleză din „Cercul poeţilor dispăruţi/ Dead Poets Society" (1989) şi pentru cel al vagabondului din „Regele pescar/ The Fisher King" (1991).

A primit o distincţie specială din partea National Board of Review pentru rolul său alături de Robert DeNiro din „Revenire la viaţă/ Awakenings” (1990). Şi-a împrumutat vocea pentru numeroase filme de animaţie şi a jucat în producţii de succes ca „Mrs. Doubtfire” (1993) şi „Night at the Museum” (2006). Actorul a fost răsplătit cu o stea pe Walk of Fame din Hollywood.