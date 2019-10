Rochia purtată de Lady Gaga la Globurile de Aur 2019 va fi scoasă la licitație, deși ar putea fi furată

Rochia din mătase albastră purtată de cântăreața Lady Gaga la gala Globurilor de Aur 2019 va fi scoasă la licitație, joi, de casa Nate D. Sanders, după ce a fost găsită de o cameristă a Hotelului Beverly Hilton din Los Angeles, dar se consideră că articolul vestimentar a fost furat, potrivit TMZ, scrie Mediafax.

Sara Corea a găsit rochia atunci când a mers în camera în care stătuse Lady Gaga pentru a face curățenie.

Lady Gaga ar fi lăsat în urmă articolul vestimentar, iar camerista l-ar fi dus, inițial, în locul în care se depozitează obiectele pierdute, așteptând să fie revendicat. Mai mulți angajați ai hotelului, văzând că nimeni nu vine pentru a recupera rochia, au decis să i-o ofere cameristei.

O sursă apropiată cântăreței a declarat că rochia din mătase albastră marca Valentino nu îi aparține lui Lady Gaga, fiind împrumutată de artistă pentru eveniment. Reprezentanții brandului de lux cred că cineva le-a furat obiectul vestimentar, dorind să sesizeze organele de ordine.

Rochia, cu o trenă de aproximativ trei metri, a fost realizată special pentru Lady Gaga și este un omagiu adus actriței și cântăreței Judy Garland, ce a purtat o piesă vestimentară similară în versiunea din 1954 a filmului "S-a născut o stea/ A Star is Born".

Rochia scoasă la licitație este însoțită de un bilet scris de cameristă. În bilet, aceasta declară că este angajată de 24 de ani la Hotelul Beverly Hilton și spune cum a ajuns în posesia rochiei.

"Am dus rochia la obiecte pierdute pe 8 ianuarie 2019, iar, după ce perioada legală în care a fost ținută acolo a trecut, mi-a fost oferită ca un cadou din partea ei și acum vreau să o scot la vânzare", a scris Sara Corea în bilet.

Prețul estimat al rochiei este de 8.000 de dolari.

Cântăreaţa Lady Gaga, care a concertat la Bucureşti în august 2012, a devenit celebră graţie unor piese precum "Bad Romance" şi "Poker Face", dar şi cu ajutorul unui marketing agresiv şi al provocărilor - în special vestimentare. Lady Gaga este renumită pentru spectacolele ei adeseori controversate. Lady Gaga a câştigat de-a lungul anilor nouă premii Grammy. Artista a câştigat și două Globuri de Aur, pentru rolul din serialul "American Horror Story", precum și pentru piesa "Shallow", de pe coloana sonoră a filmului "A Star is Born", de Bradley Cooper. În 2016, a fost nominalizată la Oscar, la categoria "cea mai bună coloană sonoră", cu melodia "Til It Happens To You" din documentarul "The Hunting Ground". A fost nominalizată la două premii Oscar, pentru rolul din "A Star is Born", dar și pentru piesa "Shallow", categorie în care a fost, de altfel, desemnată câștigătoare.