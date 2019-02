Roger Waters critică concertul prevăzut la granița dintre Columbia și Venezuela - Este un truc

Muzicianul britanic Roger Waters, unul dintre fondatorii grupului rock Pink Floyd, a criticat, marţi, concertul umanitar prevăzut în Columbia, la frontiera cu Venezuela, potrivit AFP.

Într-un videoclip publicat pe Twitter, muzicianul vorbeşte de un "truc" care "nu are legătură cu ajutorul umanitar".

"Asta nu are legătură cu nevoile venezuelenilor, nu are de-a face cu democraţia, nu are nicio legătură cu libertatea", a spus el cu privire la acest eveniment programat vineri şi finanţat de miliardarul britanic Richard Branson.

"Are legătură cu faptul că Richard Branson a cumpărat Statele Unite", a adăugat chitaristul în mesajul său.

Portoricanul Luis Fonsi, interpretul piesei "Despacito", britanicul Peter Gabrie (ex Genesis), spaniolii Miguel Bosé şi Alejandro Sanz sau braziliana Anitta sunt anunţaţi pentru acest concert care va avea loc la Cucuta, oraş columbian de frontieră unde sunt stocate ajutoare umanitare americane refuzate de guvernul lui Nicolas Maduro.

În total, douăzeci de artişti au fost invitaţi de fondatorul grupului Virgin.

Acest concert va avea loc înaintea zilei alese de către liderul opoziţiei, Juan Guaido, recunoscut preşedinte interimar de 50 de ţări, ca ajutorul umanitar să intre în Venezuela.

Guaido nu a dat totuşi detalii despre tactica pe care vrea să o adopte pentru a forţa blocada militară impusă acolo de guvern.

Regimul lui Maduro a anunţat organizarea unui alt concert, vineri şi sâmbătă, pe partea venezueleană.

În mesajul său, retransmis la televiziunea publică venezueleană, Roger Waters îi solicită în special prietenului său Peter Gabriel să nu "se urce în barcă".

"Ne dorim cu adevărat ca Venezuela să devină un alt Irak, o altă Sirie, o altă Libie?", s-a întrebat muzicianul, cunoscut pentru criticile acerbe la adresa diplomaţiei americane.

"Am prieteni la Caracas în acest moment, şi acum nu este război civil (...) asasinate, nici o presupusă dictatură, nici detenţii în masă, nici eliminarea presei (...) chiar dacă este povestea pe care ne-o vând", afirmă el.

Lansând un apel către Crucea Roşie şi Naţiunilor Unite, el a cerut de asemenea să nu fie "politizat ajutorul". "Lăsaţi poporului venezuelean dreptul la autodeterminare".

Potrivit ONU, mai mult de 2,3 milioane de persoane au părăsit Venezuela din 2015 din cauza crizei economice şi 40 au fost ucişi de la începutul protestelor contra guvernului lui Nicolas Maduro, pe 21 ianuarie.