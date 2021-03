Români care ne fac cinste în Mexic!

Gabriel Cherebetiu, este unul dintre romanii stabiliti in Mexic care face cinste Romaniei prin tot ce face acolo. In prezent, acesta este doctor la renumitul Spital Angeles de Pedregal, unde este Seful departamentului de cardiologie. De curand acesta a fost ales in "The International Volleyball Hall of Fame". „Am primit vestea nominalizării cu mare satisfacție si cu o mulțumire în suflet” a declarat acesta.

Conceptul de Hall of Fame a fost introdus în 1900 în SUA, unde în 1901 a fost inaugurată și o galerie de sculpturi ale celor mai cunoscuți americani, o idee inspirată din Ruhmeshalle, construită în Munchen de Leo von Klenze pentru Ludwig I al Bavariei între 1830 și 1843. De atunci, ideea s-a extins în mai mute domenii, printre care și sportul. Unii chiar au muzee, pe când la alții sunt doar liste cu titlu onorific, menite să recunoască valoarea celor care au activat sau contribuit la dezvoltarea fiecăruia dintre sporturi. Aceste „Hall of Fame" fie au fost o inițiativă particulară, cum este cazul gimnasticii sau al tenisului, fie una a federațiilor internaționale, așa cum sunt hocheiul pe gheață sau tenisul de masă, scrie gsp.ro