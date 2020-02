Români suspecți de coronavirus, ținuți la secret! Anunțul Gabrielei Firea

Gabriela Firea a anunțat, luni, că Primăria Capitalei a pus la dispoziție un spațiu în care vor sta în carantină timp de 14 zile românii întorși din China, pentru a vedea dacă au coronavirus. Edilul a precizat locul are o capacitate de maximum 100 de persoane.

„Pe acest subiect, domnul secretar de stat Raed Arafat face toate comunicările publice. Așa este normal și legal. Pot să confirm doar faptul că atât săptămâna trecută, cât și în week-end am ținut permanent legătura cu domnul secretar de stat Raed Arafat, în cadrul Comitetului pentru Situații de Urgență la nivelul municipiului București. Împreună am luat toate măsurile care se impun. E adevărat. Am pus la dispoziție o locație pentru persoanele care trebuie să fie carantinate în această perioadă timp de 14 zile. Într-adevăr locația a fost pusă la dispoziție de Primăria Capitalei”, a declarat Gabriela Firea, luni la Parlament, înaintea CEx al PSD, conform Mediafax.

Ea a mai spus că nu poate spune adresa locului respectiv, însă românii care vor sta în carantină vor beneficia de îmbrăcăminte, alimente și obiecte de îngrijre personală.

„E un secret de serviciu. Nu pot să vă dau adresa. Nu, pentru că așa am stabilit spre binele acestor persoane care trebuie să stea în carantină timp de 14 zile și pentru persoanele care vor veni în continuare în țară și vor avea nevoie de un spațiu. Unul securizat, un spațiu adecvat, primitor, cu îmbrăcăminte, alimente, obiecte de îngrijire personală, astfel încât să se simtă în siguranță”, a explicat Firea.

Primarul general al Capitalei a adăugat că spațiul are o capacitate de maximum 100 de persoane, însă a precizat că speră să nu se ajungă la un număr atât de mare de oameni care să intre în carantină.

„Acum sunt carantinate două persoane. Nu am voie să spun identitatea acestora. Avem o capacitate de maximum 100 de persoane. Sperăm să nu se ajungă la un număr atât de mare de persoane care să aibă nevoie de o carantină. Ajung acolo persoanele care s-au aflat în zona în care a fost depistat virusul corona și se întorc în România”, a completat Firea.

Doi români aduși din China, prin Germania, au ajuns, duminică seară, în București cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române. Aeronava este configurată pentru misiuni de evacuare medicală și are instalată o cameră specială de izolare.

Cei doi români nu prezintă simptome specifice coronavirusului, însă vor fi plasați în carantină pentru a fi testați și supravegheați, informează Ministerul Sănătății.