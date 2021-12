România are cale liberă la tot gazul din Marea Neagră: Din a doua încercare, acționarii Romgaz au aprobat cumpărarea participației ExxonMobil

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Romgaz a aprobat vineri, la a doua convocare, preluarea participaţiei de 50% deţinută de ExxonMobil la proiectul de gaze de mare adâncime Neptun Deep, potrivit unui comunicat remis Bursei de Valori Bucureşti.

"În şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. a fost aprobată tranzacţia de achiziţie de către Societate a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production România Limited care deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă", se arată în documentul menţionat.

De asemenea, a fost aprobată încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production România Limited care urmează a fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A., în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production România Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production România (Călifar) Limited şi ExxonMobil Exploration and Production România (Nard) Limited, în calitate de vânzători.

De asemenea, în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a fost aprobată contractarea de împrumuturi de la una sau mai multe instituţii de credit, în valoare totală de 325 milioane euro, în vederea acoperirii unei părţi din preţul tranzacţiei de achiziţie de către S.N.G.N. Romgaz S.A. a tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) Exxon Mobil Exploration and Production România Limited, conform criteriilor de acordare expuse în Hotărârea AGOA nr. 12/10.12.2021.

A fost aprobată şi prelungirea cu un an, schimbarea monedei de acordare şi diminuarea plafonului de acordare a Contractului de facilitate de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română S.A, pentru emiterea de scrisori de garanţie bancară, până la limita de 350 milioane lei.

Prima convocare a AGA pentru aprobarea preluării gazelor din Marea Neagră a fost pentru joi, 9 decembrie, însă nu a fost întrunit cvorumul necesar, iar şedinţa a fost reprogramată pentru vineri.