România e implicată într-un IMENS SCANDAL de DOPAJ: Agenția de la București a FALSIFICAT probele unor sportivi

Publicaţia germană Der Spiegel a intrat în posesia unor documente oficiale ale Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), în care se arată că Laboratorul antidoping de la Bucureşti a fost închis după ce WADA a descoperit probe manipulate.

Jurnaliştii germani au primit documentele WADA din partea grupului de hackeri Fancy Bears, cunoscut după ce a spart serverele agenţiei mondiale şi a dat publicităţii mai multe liste cu sportivi care au primit excepţii de uz terapeutic, scrie news.ro.

Citește și: Halep are mare noroc: ‘Cadou’ oferit de viitoarea rivală

Potrivit investigaţiei WADA, cel puţin două probe pozitive au fost acoperite de persoane din cadrul laboratorului. Este vorba de probele de urină ale doi luptători, recoltate în aprilie 2016 şi în care se descoperiseră urme de furosemid, un diuretic, folosit ca agent de mascare a adevăratelor substanţe ce îmbunătăţesc ilegal performanţele sportivilor.

Potrivit Der Spiegel, şeful laboratorului de la Bucureşti, Valentin Pop, nu a raportat situaţia şi, mai mult, a intrat în baza de date a WADA şi a schimbat rezultatele analizelor.

Citește și: Colosul IKEA lansează propriul card de credit: Ce beneficii vor avea clienții care optează pentru el

Cazul a plecat de la un informator, care a alertat WADA de faptul că probe pozitive nu au fost raportate, la Bucureşti. Investigatori ai agenţiei mondiale au făcut o vizită inopinată la Bucureşti, la 1 iunie 2016, şi au confiscat cele două probe. A doua zi, user-ul valentin.pop a intrat în baza de date a WADA şi a schimbat rezultatul probelor, din negativ în suspect.

"Am fost foarte ocupat şi nu am fost atent la ceea cea am făcut", le-a declarat Pop anchetatorilor WADA.

Citește și: Modificare despre care ar trebui să știe toți românii: Unde veți putea refuza să dați buletinul

"Trebuie să recunosc că nu suntem atât de profesionişti aici", a mai spus el.

Acoperirea probelor pozitive nu este singura neregulă de la Bucureşti. În iulie 2016, laboratorul nu era în măsură să detecteze hormonul de creştere GHRP-2 şi nici meldoniumul, substanţe aflate pe lista interzisă la acea dată.

Citește și: Dacia se laudă cu încă o victorie în Europa: Ce a reușit GIGANTUL

"Directorul Pop nu a lucrat de unul singur", a concluzionat WADA, care a adăugat că managerul laboratorului a fost controlat de o "autoritate externă", fără a o numi, dar pe care agenţia încearcă să o descopere prin investigaţii suplimentare.

La solicitarea jurnaliştilor germani, WADA nu a dorit să comenteze pe acest subiect. Pop şi adjunctul său, Mirela Zorio, au fost eliberaţi din funcţii după acest scandal, mai arată sursa citată.

Citește și: O companie românească a dat lovitura peste hotare: Ce a deschis în Franța

La 1 decembrie 2017, Agenţia Mondială Andidoping (WADA) a anunţat suspendarea provizorie a acreditării Laboratorului antidoping de la Bucureşti din cauza nerespectării Standardelor Internaţionale pentru Laboratoare (ISL).

Laboratorul de Control Doping din România era singurul laborator din Europa de Est acreditat de Agenţia Mondială Antidoping. Fondat în august 1983, a funcţionat iniţial în structura oganizatorică a Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport, din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Sport.

Citește și: Italienii fac treaba românilor: Cea mai mare tranzacție de teren din 2018: Ce vor cultiva la noi în țară

Activitatea laboratorului a cunoscut o dezvoltare după 1996, an în care s-a decis să se investească în dotarea sa cu echipamente analitice moderne. Pasul decisiv în dezvoltarea activităţii laboratorului a fost făcut în 2005, când a fost înfiinţată Agenţia Naţională Antidoping, iar laboratorul s-a transformat în Direcţia de Cercetare şi Laborator Control Doping şi a funcţionat în cadrul instituţiei.

Laboratorul de Control Doping din România a primit acreditarea internaţională din partea WADA la 29 iulie 2009.

Citește și: O nouă companie vine în România- Va ‘FACE PRAF’ concurenţa: Oferte fără precedent pentru clienţi .