România-Irlanda de Nord: Edi Iordănescu spune că sunt şanse mari pentru Moldovan să joace în Spania

Edward Iordănescu, selecţionerul echipei naţionale a României, consideră că amicalul cu Irlanda de Nord, disputat vineri, la Bucureşti, scor 1-1, a fost un test util pentru tricolori, informează news.ro.

„Încep cu mulţumiri pentru suporteri! Revenind la meci, a fost un test foarte util împotriva unui adversar pe care l-am studiat. Felicitări pentru că au venit şi au dat tot ce au avut mai bun. Un test util din multe puncte de vedere.

Sunt trei luni jumătate de când nu ne-am văzut cu băieţii. Au fost lucruri bune pe care le-am făcut. Cu siguranţă puteam mai mult, din punctul meu de vedere, şi am demonstrat asta recent.

Din punct de vedere individual am făcut şi câteva încercări. Dacă nu le faci în amical, nu ai când să le faci. Multe soluţii pe anumite posturi nu sunt, nu e uşor să joci cu un jucător de picior drept pe partea stângă. Mi-aş fi dorit altceva, dar Manea, din anumite puncte de vedere a făcut un joc aşa cum i-am solicitat.

Sunt jucători care trebuie să se impună la club. Mi-e foarte greu să dau minute.

Sunt până la urmă 12 meciuri fără înfrângere pentru naţională, dar mi-aş fi dorit o altă consistenţă, o altă rapiditate la circulaţia balonului şi să generăm mai multe ocazii. Am avut posesie, dar foarte multă pasivă, orizontală. Lui Niţă am vrut să-i dau minute pentru că face lucruri foarte bune în Turcia. Sunt şanse mari pentru Moldovan, în Spania, pe terenul unde el activează. Să fie sub nasul spaniolilor. E important!”, a declarat Edward Iordănescu.