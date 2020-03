”România normală” nu are nevoie de ”perdea”?

Oricât o fi de vinovată sau nu Sorina Pintea, plimbarea acuzatului bolnav în cușca de fier e de Evul Mediu (Dark Age). Nu are nicio legătură cu "justiția", este un act pur de manipulare politică a oilor electorale. Și de dreapta, și de stânga. Nu e primul arestat care este dus la spital pentru control și tratament, dar de câți a aflat presa de a venit buluc, pregătită să dea totul în direct, la secundă? Dacă nu au putut să o mediatizeze la popor în momentul arestării, au gasit ei un alt moment pentru a reintra în scenariul barbar al ”cătușiadiei”...Dar, sunt câteva aspecte de învățat de aici. Pentru cei care vor să își folosească și rațiunea, nu să pună doar botul la "emoție". Pentru că, hai să nu ne mai prostim singuri, și cei revoltați muscă momeala manipulatorului.Mai întâi, asta dovedește că majoritatea oamenilor au fost și vor ramane pe vecie niște brute tâmpite. Ca în toată istoria omenirii, vor exista mereu destui cretini care să umple piețele de execuție și să juiseze mental la tortura spânzuratului, ghilotinatului, trasului pe roată, crucificatului sau orice altă metodă "deșteaptă" care poate provoca durere și chin altui om. La fel cum vor exista mereu prădători dispuși să se cațere la Putere pe cadavre și proști.Apoi, nu e nicio surpriză în ceea ce face "Justiția", în metodele medievalo-sclavagiste copiate dobitocește de la Inchiziție. Dacă tocmai am explicat aplauzele psihopatice ale celor de pe dreapta, nu prea inteleg, însă, de unde vine surpriza copilărească a celor de pe stânga. ”Justițiarii” au facut jocul ăsta de rahat toată guvernarea ”biblică” a ”profetului” Dragnea, sub nasul guvernului și majorității PSD, nu? Atunci, ce credeați că vor face în momentul in care vor pune mâna și pe astea? O Românie ”normală”?În epoca romană, Italia funcționa după legi clare, chiar frumoase și drepte (în măsura vremii), de am ajuns să le copiem și noi azi. Dar, în restul teritoriilor, guvernatorii nu dădeau doi bani pe ele în relația cu ”subiecții” de baștină și faceau ”dreptate” după cum le convenea. Aparența ”legală” trebuia păstrată doar la Roma, să nu se răscoale slugile și sclavii de acolo, ce naiba! La fel, odată ce Europa și-a găsit ”Renașterea” și a ieșit din Evul întunecat, marile imperii și-au tras coduri legale ”umaniste”, strict respectate la ele acasă, in Anglia, Franța, Spania, Portugalia, Olanda. Mai puțin spre deloc în coloniile de sclavi. Oare, în ziua de azi, mă fac eu ca mă intreb, de ce atât de lăudatele principii de drepturile omului ale marelui imperiu european nu se aplică și în România? De ce la noi nu se folosește ”perdeaua” bunului simț social, ca în marile capitale occidentale?Din păcate, istoria se repetă mereu pentru că natura umană nu se schimbă niciodată. Oamenii nu evoluează, ci doar își dezvoltă uneltele și metodele cu care își pun în aplicare "emoțiile" ancestrale.