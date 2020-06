România va depune o garanţie de 393 de milioane de euro pentru Programul SURE şi va putea accesa 5 miliarde (Florin Cîțu)

România va trebui să depună o garanţie de 393 de milioane de euro pentru a putea atrage fonduri prin Programul SURE al UE, privind măsuri active de ocupare a forţei de muncă, ţara noastră urmând să acceseze până la 5 miliarde de euro prin acest program, a declarat ministrul Finanţelor Florin Cîţu.

"Pentru Programul SURE garanţia este de 393 de milioane de euro şi, în acest moment, aşa cum arată programul, putem să accesăm şi până la 5 miliarde de euro. Este şi suma pe care am comunicat-o către Comisia Europeană, mergem pe maxim", a afirmat Cîţu, joi, la începutul şedinţei de Guvern.El a răspuns astfel, întrebat fiind de premier ce sumă va trebui să plătească România drept garanţie şi câţi bani va putea accesa din Programul SURE al Uniunii Europene.